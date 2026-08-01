Mercato : Urgent ! Le SRFC boucle le transfert de Cresswell

Après plusieurs semaines de discussions, le Stade Rennais (SRFC) est parvenu à obtenir l’accord de Toulouse FC pour le défenseur central anglais, Charlie Cresswell. Le joueur de 23 ans est désormais attendu en Bretagne pour régler les derniers détails de son transfert.

Mercato SRFC : Charlie Cresswell prêté avec obligation d’achat

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Le Stade Rennais tient le successeur de Jérémy Jacquet. Selon les informations de Foot Mercato, le SRFC a trouvé un accord total avec le Toulouse FC pour le transfert de Charlie Cresswell. Annoncé dans les plans de plusieurs clubs en France et à l’étranger, notamment en Premier League, le défenseur central anglais ne devrait pas quitter la Ligue 1 cet été.

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Alors qu’il accordait sa préférence à l’Hexagone, l’ancien joueur de Leeds United va ainsi s’engager avec le Stade Rennais. C’est le journaliste Guillaume Lainé du quotidien régional Ouest-France, qui a lâché le scoop ce samedi. Il assure que le SRFC et le TFC sont parvenus à un terrain d’entente pour un deal incluant un prêt payant assorti d’une option d’achat obligatoire.

Les détails de l’opération Charlie Cresswell

Les dirigeants de Toulouse et leurs homologues du SRFC ont trouvé un accord pour le prêt de Charlie Cresswell. Le journal L’Équipe confirme que la transaction est assortie d’une option d’achat obligatoire qui pourrait rapporter jusqu’à 28 millions d’euros aux Violets.

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« Après plusieurs semaines de négociations, Toulouse et Rennes sont parvenus à un accord autour de Charlie Cresswell. Le jeune défenseur anglais (23 ans, sous contrat jusqu’en 2028), qui n’a pas joué le deuxième match de préparation face à la Real Sociedad (2-1), vendredi, va être prêté pour un an au club breton. Celui-ci disposera d’une option d’achat obligatoire en fin de saison, pour un montant de 22,5 millions d’euros.

🚨🔴⚫️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #Ligue1 |



❗️Pour Cresswell à Rennes :



💰 Prêt payant de 2,5M€ + OA de 22,5M€ et des bonus https://t.co/X3iT2jKXQP — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 1, 2026

En ajoutant la somme de 2,5 millions pour le prêt payant et des bonus d’un maximum de 3 millions d’euros, le TFC pourra toucher un total de 28 millions d’euros. Tel est le dénouement d’une affaire ouverte au début de l’été », explique le quotidien sportif.

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