Mercato OL : Des renforts à Lyon pour booster la performance

L’OL a officialisé plusieurs changements au sein de son encadrement sportif, afin de renforcer l’accompagnement de l’équipe professionnelle. Ces ajustements concernent principalement les pôles performance, médical, nutrition et préparation mentale.

Mercato : Da Fonseca revient à l’OL en tant que directeur de la performance

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Le principal mouvement officialisé à l’OL est le retour d’Antonin Da Fonseca. Il est nommé directeur de la performance. Passé par l’OL Féminin entre 2010 et 2014, il avait ensuite intégré le staff de l’équipe masculine, où il avait progressivement gravi les échelons jusqu’à devenir responsable de la performance et de la préparation physique. Après deux saisons au LOSC, il fait son retour à Lyon.

Le secteur médical est également réorganisé avec l’arrivée du docteur Emmanuel Dielemans, en provenance du Havre AC. Il rejoint le staff médical de l’équipe première. Dans le même temps, Yann Fournier est promu directeur médical. Il sera chargé de superviser et de coordonner l’ensemble des activités médicales du club.

Pierre Mastain, nouveau patron du pôle nutrition

L’OL enregistre aussi un changement dans le domaine de la nutrition avec le recrutement de Pierre Mastain. Il arrive de l’OGC Nice. Quant à Raphaël Homat, il poursuivra son travail auprès du groupe professionnel. Déjà présent la saison dernière, il continuera d’intervenir régulièrement dans le domaine de la préparation mentale, afin d’aider les joueurs à optimiser leurs performances.

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À travers cette nouvelle organisation, l’Olympique Lyonnais entend offrir au staff de Paulo Fonseca et à son effectif un environnement de travail encore plus performant, conformément aux ambitions affichées par le club.