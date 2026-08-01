Mercato : Nouveau rebondissement dans le dossier Mohamed Salah !

Alors qu’il était en partance pour Beşiktaş ces derniers jours, Mohamed Salah est finalement tout proche de rejoindre un autre club turc. Un accord devrait être trouvé d’ici peu.

Mercato : Trabzonspor tout proche de doubler Beşiktaş pour Salah

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Il fait partie des joueurs figurant sur la liste des agents libres cet été — ou du moins, il va bientôt ne plus en faire partie. Mohamed Salah est tout proche de rejoindre le club de Trabzonspor, annonce ce midi Santi Aouna, journaliste chez Foot Mercato. Le club turc est sur le point de trouver un accord avec le Pharaon égyptien.

🚨🔵🟣🇪🇬 #SüperLig



🔐 Trabzonspor are close to hijacking the Mohamed Salah deal.



✍️ The club are close to reaching a full agreement with the player after entering advanced negotiations with his agent.



❌ As a result, Beşiktaş have officially suspended negotiations until… pic.twitter.com/8VAelTbKMP — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 1, 2026

Pourtant, l’ancien ailier de Liverpool était au départ en direction d’une autre équipe de Süper Lig : Beşiktaş. Sur son compte X, Santi Aouna affirme que le club stambouliote « a officiellement suspendu les négociations jusqu’à nouvel ordre, malgré un accord verbal déjà conclu avec l’entourage du joueur pour un contrat de 1+1 an d’une valeur de 10 M€ net par saison + 2 M€ en bonus. »

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De son côté, Yağız Sabuncuoğlu, autre journaliste spécialisé dans le football turc, a dévoilé sur ses réseaux le nouveau contrat que l’attaquant de 34 ans va signer avec les Bordo-Mavi. Après une rencontre entre Pini Zahavi — l’agent de Mohamed Salah — et Trabzonspor, l’offre officielle comprend un contrat de deux ans et un salaire de 17 M€ par saison.

Un projet sportif séduisant avec un effectif bien fourni

Le natif de Nagrig, en Égypte, se serait ainsi laissé convaincre par les moyens financiers du troisième du championnat turc la saison passée, mais aussi par le projet sportif, puisque Beşiktaş a terminé l’exercice 2025-2026 une place derrière le club de la mer Noire. L’effectif du vainqueur de la Coupe de Turquie en titre est également bien fourni.

Le champion d’Europe 2019 avec les Reds va prochainement évoluer aux côtés de plusieurs anciens visages bien connus de la Ligue 1. Parmi eux, trois milieux de terrain : le Marocain Benjamin Bouchouari (AS Saint-Étienne), le Français Batista Mendy (Angers SCO) et l’Ukrainien Ruslan Malinovskyi (Olympique de Marseille).

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Il fera également la connaissance du Camerounais André Onana, l’ex-gardien de Manchester United, qu’il a souvent martyrisé avec Liverpool en Premier League. Enfin, dans la cour des vétérans, le défenseur monténégrin de 35 ans, Stefan Savić — joueur de l’Atlético de Madrid entre 2015 et 2024 — lui tiendra compagnie.