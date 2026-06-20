ASSE : Les concurrents de Saint-Etienne sur le pont plus tôt

Les concurrents de l’ASSE en Ligue 2 démarreront la pré-saison un peu plus tôt. Trois clubs démarreront même, au moins une semaine avant les verts.

Préparation : Pau, Guingamp et Nantes prendront un semaine avant l’ASSE

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Restée en Ligue 2 à l’issue de la saison écoulée, l’ASSE va entamer sa préparation estivale le mercredi 1er juillet selon Evect. Un début un peu retardé, comparativement à la saison dernière. Eirik Horneland, l’entraîneur d’alors, avait démarré les entraînements le 19 juin 2025.

Trois équipes, concurrentes directes des Verts pour la montée en Ligue 1, reprendront un peu plus tôt dès la semaine prochaine. D’après le programme publié par le média spécialisé, Pau FC sera la première équipe à faire sa rentrée sportive, lundi prochain.

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L’EA Guingamp suivra mardi, puis ce sera au tour du relégué, le FC Nantes, mercredi. Le FC Metz, un autre relégué, et Rodez AF reprendront le jeudi, suivi de l’USL Dunkerque vendredi.

Saint-Etienne récupère après sa saison rallongée

Cinq clubs seront de retour à l’entraînement le lundi 29 juin, soit deux jours avant l’AS Saint-Etienne et son nouvel entraîneur Ian Cathro (39 ans). Quant au début du championnat 2026-2027, il est fixé au week-end du 8 aout 2026.

Il faut rappeler que les Stéphanois ont disputé trois matchs supplémentaires, après la fin de la saison régulière, lors du dernier exercice. Ils avaient affronté Rodez, le 15 mai, puis l’OGC Nice, les 26 mai et 29 mai lors des barrages.

Les dates de reprise des clubs de Ligue 2 :

Pau FC : Lundi 22 juin

EA Guingamp : Mardi 23 juin

FC Nantes : Mercredi 24 juin

Rodez AF, FC Metz : Jeudi 25 juin

USL Dunkerque : Vendredi 26 juin

Clermont, Dijon, Laval, Sochaux : Lundi 29 juin

AS Saint-Étienne : Mercredi 1er juillet