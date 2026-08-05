Mercato OL : Un départ imminent dans l’entrejeu Lyonnais

L’opération dégraissage à l’OL pourrait démarrer par Orel Mangala. Son départ de Lyon serait imminent.

OL : Un effectif pléthorique à l’Olympique Lyonnais

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L’OL a recruté six nouveaux joueurs qui sont : Kaïl Boudache, Mads Bidstrup, Mohamed Ouédraogo, Julien Duranville, Loïs Openda et Felix Bacher. Outre ces recrues estivales, le club a accueilli six éléments de retour de prêt : Duje Caleta-Car, Paul Akouokou, Enzo Molebe, Alejandro Gomes Rodriguez, Mahamadou Diawara et Justin Bengui.

Cela fait donc beaucoup de monde dans l’effectif des Gones. De ce fait, Paulo Fonseca a choisi ses hommes, ouvrant ainsi la porte à plusieurs joueurs, notamment ceux qui étaient prêtés. Matthieu Louis-Jean leur cherche un point de chute.

Lyon pousse Orel Mangala au départ !

Orel Mangala fait partie des joueurs dont l’Olympique Lyonnais veut se séparer. Premièrement, il ne fait pas partie des priorités de l’entraîneur. Mardi, le jeune Mathys de Carvalho (21 ans) lui a été préféré dans l’entrejeu face au Sparta Prague, lors des qualifications pour la Ligue des champions.

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Deuxièmement, son gros salaire, estimé à 3,6 millions d’euros par an, pèse sur le budget du club rhodanien. Lyon pousse donc le milieu de terrain vers la sortie, afin de réaliser des économies, puisqu’il lui reste encore deux années de contrat, soit un engagement salarial de 7,2 millions d’euros.

Mercato : Mangala tout proche d’un prêt

D’après les informations de L’Équipe, une porte de sortie est tout proche pour Orel Mangala. Il est sur le point de quitter l’OL sous la forme d’un prêt. Ces dernières semaines, l’intérêt de Bologne pour l’international belge (23 sélections) a été révélé par les médias italiens, mais sans suite. Son profil plaît également à Beşiktaş, en Turquie.

Pour rappel, Orel Mangala a été transféré définitivement de Nottingham Forest à l’Olympique Lyonnais en juillet 2024, contre une indemnité de 23,4 millions d’euros. À ce montant s’ajoutent les 11,7 millions d’euros du prêt payant conclu en février 2024.

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Lyon a tenté de revendre rapidement le joueur de 25 ans à Everton, lors du mercato estival 2024, mais sa grave blessure (rupture du ligament croisé du genou), survenue fin janvier 2025 avec les Toffees, a compromis son transfert. Après deux ans et demi à Lyon, Orel Mangala est valorisé à 9 millions d’euros.