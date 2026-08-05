Coup de théâtre à l’OM : Lorenzi contacte N’Golo Kanté

L’Olympique de Marseille pourrait bien créer la surprise sur ce mercato. Des contacts ont récemment établis entre N’Golo Kanté et la direction phocéenne en vue d’une possible collaboration.

Mercato OM : Le dossier N’Golo Kanté relancé

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Le mercato de l’Olympique de Marseille réserve visiblement de grosses surprises. Le club phocéen, malgré ses limites budgétaires, ne manque pas d’ambitions cet été. La direction de l’OM tente de même de faire venir N’Golo Kanté contre toute attente.

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L’international tricolore est une cible de longue des Phocéens. Ceux-ci ambitionnaient déjà de le recruter sous l’ère Pablo Longoria. Ils sont ainsi revenus à la charge. Sachant que le milieu de terrain de 35 ans est en grande difficulté à Fenerbahçe. Ses 14 rencontres disputées en Süper Lig n’ont pas convaincu son club actuel.

Des pourparlers menés par Grégory Lorenzi

Les dirigeants turcs seraient même disposés à se débarrasser de lui durant ce mercato estival. Ce qui a immédiatement alerté l’Olympique de Marseille. Le média Time Turk le confirme, le directeur sportif Grégory Lorenzi a pris les devants en contactant le représentant de N’Golo Kanté.

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Plusieurs articles en 🇹🇷 parle de l’intérêt de l'#OM pour N'Golo Kanté. Fenerbahce insatisfait par le rendement du joueur veut s'en débarrasser.



L'#OM aurait contacté l'agent du joueur pour savoir si le salaire pouvait être baissé. Refus de l'agent.https://t.co/xiu6R9eYvG — OManiaque (@OManiaque) August 5, 2026

L’objectif de la direction de l’OM était clair. Explorer la faisabilité d’une telle signature en négociant des émoluments à la baisse. Les discussions ont cependant connu un coup d’arrêt. L’entourage de N’Golo Kanté a opposé une fin de non-recevoir à cette proposition phocéenne. Les pourparlers sont pour l’instant à l’arrêt.