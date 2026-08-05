Mercato OM : Urgent, Lorenzi dégote un latéral en Russie

Le mercato de l’OM s’anime dans tous les sens. Alors que des ventes se profilent en interne, Grégory Lorenzi a identifié un latéral gauche en Russie. Oleg Reabciuk est ciblé

Mercato OM : Lorenzi tente de signer Oleg Reabciuk

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Quelques semaines avant la reprise du championnat, l’Olympique de Marseille n’enregistre que trois départs. Mason Greenwood, Hamed Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang sont partis. Tandis qu’aucune n’a encore débarqué à l’OM. La direction phocéenne poursuit son travail de l’ombre pour faire venir un renfort inattendu.

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Le directeur sportif Grégory Lorenzi et son équipe creusent en effet une piste menant directement en Russie. Le journaliste spécialisé Gianluigi Longari le confirme, la direction de l’OM pousse ses pions pour attirer Oleg Reabciuk dans ses rangs. L’international moldave de 28 ans présente un avantage non négligeable. Il est désormais libre de tout contrat, suite à l’expiration de son bail au Spartak Moscou.

🔹L’OM s’intéresse à Oleg Reabciuk 🇲🇩 (28 ans), libre de tout contrat depuis son départ du Spartak Moscou.



Le latéral gauche figure également dans les papiers de clubs italiens et de Ligue 1. (@Glongari)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/FfdVpVDb8c — MercatOM (@Mercat_OM) August 5, 2026

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Cette piste à zéro euro séduit forcément un OM soucieux de maîtriser ses dépenses sur ce mercato. Toutefois, recruter Oleg Reabciuk ne sera pas chose facile. La latéral gauche ne figure pas seulement dans le collimateur de l’Olympique de Marseille. Plusieurs écuries de Ligue 1 et formations italiennes sont déterminées à enrôler le défenseur moldave.