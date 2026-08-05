Mercato OL :Leeds sort le chéquier pour un attaquant de Lyon

Leeds United s’active pour débaucher un attaquant de l’OL. Le club anglais aurait déjà engagé les discussions.

OL Mercato : Leeds United en négociations avancées pour Pavel Sulc

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Meilleur buteur de l’OL avec 11 buts marqués en Ligue 1, la saison dernière, Pavel Sulc a attiré l’attention des recruteurs sur lui. Ceux de Leeds United ont transmis son nom à la Direction du club britannique. Il figure sur la liste des joueurs visés en renforts par Daniel Farke, le manager des Peacocks.

Selon les informations du compte X Leeds Live, le club de Premier League est en négociations avancées pour le transfert du numéro 10 de l’Olympique Lyonnais. Pour convaincre la direction du club rhodanien, Leeds United serait prêt à formuler une offre d’environ 24 millions d’euros pour ce dernier.

Leeds United target in 'advanced transfer talks' as manager opens door to £21m deal#LUFChttps://t.co/vdwZqCqs8uhttps://t.co/vdwZqCqs8u — Leeds United Live (@liveleedsunited) August 5, 2026

Une énorme plus value pour Lyon en cas de transfert du Sulc

À Lyon, Pavel Sulc n’est pas officiellement sur le marché des transferts. Grâce à sa première saison réussie sous le maillot des Gones, Paulo Fonseca compte sur lui pour jouer la Ligue des champions. Cependant, le montant évoqué pourrait faire bouger les lignes entre Rhône et Saône.

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Le joueur de 25 ans a été acheté à 7,5 millions d’euros hors bonus et il est valorisé à 20 millions d’euros par Transfermarkt. L’OL toucherait donc une énorme plus-value si la supposée offre de Leeds se confirme.

En difficulté financière, le club rhodanien a besoin de renflouer ses caisses en réalisant des transferts. C’est dans cette démarche qu’il a transférée Afonso Moreira au Bayer Leverkusen, à 33,6 millions d’euros, bonus compris, en juillet dernier. Le Directeur général, Michael Gerlinger, a d’ailleurs annoncé un autre gros transfert pour récupérer des liquidités.

Une élimination de l’OL en C1 pourrait accélérer le dossier de l’attaquant tchèque

À trois semaines de la fermeture du mercato, les dirigeants rhodaniens attendent les offres les plus alléchantes, tandis que les Anglais semblent jouer la montre. Ils espèrent profiter d’une éventuelle élimination de l’Olympique Lyonnais en barrages pour la Ligue des champions, afin de passer à l’offensive.

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En effet, si les Gones ne se qualifient pas pour la C1, la porte peut s’ouvrir pour Pavel Sulc ou d’autres joueurs mieux valorisés sur le marché des transferts, notamment Malick Fofana (30 millions d’euros).