ASSE : Le capitaine fixe le cap avant le début de la Ligue 2

Julien Le Cardinal, nouveau capitaine de l’ASSE, a dévoilé l’objectif des Verts cette saison, à trois jours du coup d’envoi de la Ligue 2.

ASSE : Julien Le Cardinal séduit par la méthode Ian Cathro

La suite après cette publicité

L’ASSE était parmi les favoris pour la montée en Ligue 1, la saison dernière. À l’issue du championnat régulier, elle avait terminé à la troisième place, derrière l’ES Troyes et Le Mans FC, qui sont montées directement. Les Stéphanois avaient affronter l’OGC Nice, le 16e de Ligue 1, aux barrages. Battus lors du match retour décisif à Nice (4-1), ils sont restés en Ligue 2.

Pour la saison 2026-2027, le club ligérien a un nouvel entraîneur, Ian Cathro. C’est avec lui que les Verts vont tenter à nouveau de retrouver l’élite. Nommé capitaine, en remplacement de Gautier Larsonneur, Julien Le Cardinal apprécie la méthode de travail du technicien écossais.

À voir

Coup de théâtre à l’OM : Lorenzi contacte N’Golo Kanté

« Je n’avais jamais connu un coach comme ça, en termes de tout ce qui est tactique. Je n’avais connu que des coachs français aussi, donc ça a été un peu une nouveauté aussi pour moi et pour plusieurs joueurs. […]. C’est un coach à la mode. Il rapporte des choses que certains joueurs n’avaient encore jamais apprises. Les entraînements demandent beaucoup d’intensité, d’engagement et de combativité », a-t-il noté, sur RMC.

Le Cardinal : « L’objectif, c’est de remonter Saint-Etienne en Ligue 1 »

Le défenseur central s’est ensuite lâché sur l’objectif de l’AS Saint-Etienne pour le nouvel exercice. « On ne va pas se cacher que cette année, comme l’année dernière, l’objectif, c’est de remonter ce club en Ligue 1 », a-t-il déclaré.

Les Verts devront encore affronter une forte concurrence, dont celle des deux équipes reléguées de la Ligue 1 : le FC Metz et le FC Nantes. Julien Le Cardinal en est justement conscient. « On sait que ce championnat est dur. On l’a vu d’ailleurs l’année dernière, on sait que toutes les équipes sont très compliquées à jouer », a-t-il reconnu.

Cependant, il assure que tous les Verts sont déterminés pour l’unique objectif du club, qui est : le retour en Ligue 1. « Bien sûr que j’ai envie de remonter, je pense que c’est le cas de tout le monde. En tout cas, je sais que tous ceux qui seront là auront cette détermination », a rassuré le nouveau leader du vestiaire de l’ASSE.

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Une porte s’ouvre pour Nadé après Miladinovic

À voir

Mercato PSG : Ferran Torres attendu à Paris, une date fuite

Mercato ASSE : Un jeune attaquant engagé à 3 jours de la L2

Pour rappel, l’équipe de Ian Cathro affrontera le FC Sochaux, samedi (20h45), au stade Bonal, lors de la 1re journée de Ligue 2.