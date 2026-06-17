Barrage ASSE-Nice : Un soupçon de match truqué plane !

Le match aller des barrages entre l’ASSE et l’OGC Nice fait l’objet d’une enquête de la LFP, impliquant Elye Wahi, attaquant niçois.

Suspendu lors de ASSE-Nice : Elye Wahi soupçonné de corruption sportive

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Suspendu pour accumulation de cartons jaunes, Elye Wahi n’avait pas disputé le match ASSE-OGC Nice du mardi 26 mai, lors du barrage aller. La rencontre s’était soldée par un nul blanc (0-0). Titulaire lors du match retour, il avait été décisif. L’attaquant ivoirien avait réussi un doublé en toute fin de match (87e et 90e +2), assurant ainsi le maintien du Gym en Ligue 1.

Selon The Athletic, le joueur de 23 ans avait été interpellé par les enquêteurs du service anti-corruption de la police française, puis relâché après avoir été entendu « dans le cadre d’une enquête pour escroquerie en bande organisée, corruption sportive en bande organisée, recel et blanchiment ».

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En effet, la LFP avait « été alertée par ses partenaires spécialisés dans la surveillance des marchés de paris sportifs de mouvements atypiques constatés à l’international », d’après le média.

Pour rappel, Elye Wahi avait été sanctionné d’un carton jaune contre le FC Metz lors de la dernière journée de Ligue 1, le 17 mai. Il avait écopé d’un match ferme de suspension à la suite de ce cinquième avertissement.

La sanction prenant effet à partir du mardi 26 mai 2026, il avait disputé la finale de la coupe de France, le 22 mai, mais avait été privé du match aller des barrages à Saint-Etienne.

Les paris s’envolent sur le carton jaune de Wahi, la LFP porte plainte contre X

La Ligue de football professionnel confirme avoir porté plainte contre X pour corruption sportive et escroquerie en bande organisée, compte tenu « d’un volume inhabituel de mises (paris) concernant un avertissement impliquant le joueur Elye Wahi ».

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Pour l’instant, les enquêtes se poursuivent pour déterminer si l’international Ivoirien a délibérément pris le carton jaune, sachant qu’il serait suspendu automatiquement contre l’ASSE, lors du barrage aller pour le maintien de l’OGC Nice en Ligue 1.