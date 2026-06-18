ASSE : Cathro accueille un premier renfort à Saint-Etienne

En attendant la reprise des entraînements, début juillet, un joueur de l’ASSE a fait son retour à l’Etrat, par anticipation.

ASSE : Mahmoud Jaber, premier retour à l’Etrat

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L’ASSE entamera sa préparation estivale, le 1er juillet prochain. Elle aura un peu plus d’un mois d’entraînement avant le début de la Ligue 2, fixé au 8 août 2026. Les Verts découvriront officiellement leur nouvel entraîneur, Ian Cathro, à cette occasion. À moins de deux semaines de la reprise, Mahmoud Jaber a fait son retour au centre Sportif Robert-Herbin. Ce retour anticipé est annoncé par le club stéphanois sur ses réseaux sociaux.

Victime d’une lésion aux adducteurs, il avait été absent du 24 janvier au 5 avril 2026. Revenu après 72 jours d’indisponibilité, le milieu défensif avait joué contre Dunkerque, lors de la 30e journée, le 11 avril. La journée suivante, il était dans le groupe stéphanois, mais il était finalement resté sur le banc de touche.

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L’AS Saint-Etienne avait ensuite annoncé la fin de saison de l’international Israélien (14 sélections), à cause d’une rechute. Il avait subi une intervention chirurgicale le 22 avril. Presque deux mois après son opération, le joueur de 26 ans poursuit sa rééducation. C’est ce qui explique son retour à l’Etrat en individuel, avant la reprise collective.

👊 Un premier retour au Centre sportif Robert-Herbin ! 💚



La saison reprend un peu en avance pour Mahmoud Jaber ! 💪 pic.twitter.com/4LuJMEpiNF — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 18, 2026

Jaber, un véritable crack à l’AS Saint-Etienne

Recruté au Maccabi Haïfa en Israël en juin 2025, contre une indemnité de 2 M€, Mahmoud Jaber s’est imposé dans l’entrejeu de l’équipe de l’ASSE. Ses 17 titularisations en 19 apparitions en Ligue 2 le démontrent. En plus, il a été auteur d’un but et 3 passes décisives, ce qui est notable pour un joueur défensif.

L’importance du numéro 5 des Verts est mis en évidence par les données Data’Scout. Sur la précision de passe, il affiche un centile de 100. Concrètement, cela indique qu’il fait mieux que tous ses concurrents, au même poste en Ligue 2, par matchs (de 90 minutes) joués.

Au niveau des passes réceptionnées et des passes réussies, Mahmoud Jaber affiche un centile de 96. Sur les courses progressives et les deuxièmes et troisièmes passes décisives, il est également à 96.

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« Avec son indice de performance de 58 en Milieu Récupérateur, 5e à ce poste en Ligue 2, Jaber est l’un des profils les plus intéressants du championnat à son poste quand il joue. Le voir revenir pleinement opérationnel pour la préparation, c’est comme récupérer une recrue sans débourser un centime« , selon Thomas Delcourt, le journaliste spécialisé, sur Morning Foot.