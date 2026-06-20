Mercato ASSE : La recherche d’un gardien, la priorité de KSV

La recherche d’un gardien de but devient une priorité absolue à l’ASSE, depuis le départ de Brice Maubleu à Pau FC.

Mercato : Le spécial adieu de Brice Maubleu à l’ASSE

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Brice Maubleu (36 ans) a quitté l’ASSE, en fin de contrat, et s’est engagé avec Pau FC en Ligue 2, mardi dernier. Il a signé un contrat de deux ans, jusqu’en juin 2028. Quatre jours après l’officialisation de sa signature par le club palois, il a fait ses adieux au club stéphanois et à ses supporters, dans un message posté sur les réseaux sociaux.

« Ce fut un plaisir de passer ces deux saisons dans ce club mythique qu’est l’AS Saint-Etienne. Merci aux dirigeants, coachs et aux différents staffs et à tous mes coéquipiers. Un remerciement spécial au peuple vert qui m’a toujours soutenu. Je n’oublierai pas cette séance de tirs au but contre Rodez où nous avons vécu, ensemble, un moment magique ! Je souhaite à l’ASSE de retrouver la place qui est la sienne : en Ligue 1 ! », a déclaré Brice Maubleu.

Mercato : Hervé Koffi ou Sławomir Abramowicz à Saint-Etienne ?

Kilmer Sports Ventures (KSV) s’est lancé à la recherche de la doublure de Gautier Larsonneur depuis la fin de la saison. C’est désormais la priorité des priorités depuis le départ officiel de Brice Maubleu. En Ligue 1, le nom d’Hervé Koffi du RC Lens circule à Saint-Etienne.

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Cependant, son indemnité de transfert, fixée à 4,5 millions d’euros, en plus de son gros salaire, sont des obstacles. L’international Burkinabé (70 sélections) ne sera évidemment pas numéro 2, s’il accepte de rejoindre les Verts.

Le jeune portier polonais, Sławomir Abramowicz (22 ans) de Jagiellonia Białystok était une piste chaude, mais elle a été refroidie par le maintien des Verts en Ligue 2. Contrairement à Koffi, son tarif, estimé à 2 millions d’euros, est évidemment plus supportable pour KSV.