Mercato ASSE : Maubleu quitte Saint-Etienne et signe à Pau

En fin de contrat à l’ASSE, Brice Maubleu a quitté Saint-Etienne librement. Il s’est engagé avec Pau FC en Ligue 2, pour deux saisons.

Mercato : Brice Maubleu quitte l’ASSE et signe à Pau FC

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Le contrat de Brice Maubleu à l’ASSE prend fin officiellement, le 30 juin 2026. Entretemps, Kilmer Sports Ventures (KSV) lui avait proposé un contrat d’un an, mais avec un statut de troisième gardien de but. Le club ne compte pas sur lui pour être la doublure de Gautier Larsonneur, mais plutôt pour apporter son expérience à l’entraînement des portiers du club.

Après réflexion, le portier de 36 ans a décliné la proposition stéphanoise. Il a décidé de partir librement de Saint-Etienne. Annoncé un temps sur les tablettes du SC Bastia, club relégué en Ligue 3, il s’est finalement engagé avec Pau FC en Ligue 2, jusqu’en juin 2028. Le club palois a officialisé son arrivée dans un message publié sur son compte X.

Bienvenue en Béarn, Brice Maubleu. 👑



Avec plus de 200 matchs en professionnel, le gardien expérimenté passé par Saint-Étienne et Grenoble rejoint les Jaune et Bleu pour les 2 prochaines saisons. 👋#RésolumentPalois pic.twitter.com/Q2xakqrSBF — Pau Football Club (@PauFootballClub) June 16, 2026

Le portier de 36 ans affrontera Saint-Etienne Ligue 2

Brice Maubleu croisera donc le chemin des Verts en Ligue 2, la saison prochaine, sous le maillot Jaune et Bleu. Pour rappel, le portier natif de Grenoble a été la doublure de Gautier Larsonneur pendant deux saisons à l’ASSE. D’abord en Ligue 1 en 2024-2025, puis en Ligue 2 lors du dernier exercice (2025-2026).

La saison dernière, il s’était fait remarquer en arrêtant 4 tirs au but, lors du match de play-off 2 contre Rodez AF. Il avait ainsi qualifié l’ASSE pour les barrages, finalement perdus contre l’OGC Nice.

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En deux ans dans le Forez, Brice Maubleu a pris part à seulement 8 rencontres, soit précisément 5 en Ligue 2 (play-off compris) et 3 en coupe de France. Il a réussi 4 clean sheet et a encaissé un seul but en Ligue 2.