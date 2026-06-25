Mercato ASSE : Officialisation imminente de la 1re recrue

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Sohaib Naïr devrait être la première recrue estivale de l’ASSE. Un accord total est annoncé pour son transfert de l’EA Guingamp.
Mercato – Accord total entre l’ASSE et l’EAG pour Naïr
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Annoncé ces derniers jours, le transfert de Sohaib Naïr de l’EA Guingamp à l’ASSE est bouclé. Les deux clubs de Ligue 2 se sont mis d’accord. Le journaliste du Télégramme, Matthieu Huet, annonce un accord total entre toutes les parties.
Sauf revirement inattendu, le défenseur central devrait être le premier renfort des Verts cet été.
Le montant de l’opération est estimé entre 1,7 million d’euros et 2 millions d’euros. Le joueur de 24 ans ne sera donc pas à la rentrée sportive de l’En Avant Guingamp, demain vendredi, comme l’indique le confrère.
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Il est plutôt attendu à Saint-Etienne pour la reprise fixée au 1er juillet. L’officialisation de la signature de Sohaib Naïr est donc imminente. En revanche, sa présentation officielle devrait se faire probablement lors de la rentrée sportive.