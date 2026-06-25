ASSE : Mercato au point mort, des explications tombent

L’ASSE n’a toujours pas enregistré de renfort, à six jours de la reprise des entraînements. De quoi inquiéter les supporters.

ASSE : Des départs actés ou en cours, mais aucune arrivée !

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Cet été, l’ASSE est en retard sur le mercato, comparativement à la saison dernière. Aucun joueur n’a encore renforcé l’équipe restée en Ligue 2. Des départs sont pourtant déjà actés. Brice Maubleu a rejoint Pau FC. Florian Tardieu est proche du Montpellier HSC, un autre club de Ligue 2. En fin de contrat comme les deux premiers, Dennis Appiah est libre.

Prêté au club ligérien avec une option d’achat, en février dernier, Abdoulaye Kanté est retourné à Middlesbrough. La montée en Ligue 1 étant ratée, Kilmer Sports Ventures a fait une croix sur le transfert définitif du milieu de terrain ivoirien.

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Et ce n’est pas tout ! Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili sont en instance de transfert. Les deux meilleurs buteurs de l’AS Saint-Etienne ne devraient pas passer deux saisons de suite en Ligue 2, tant ils sont convoités. La pépite Djylian N’Guessan (17 ans) est aussi sur le départ. Ayant refusé de prolonger son contrat, qui expire en juin 2027, il devrait quitter son club formateur.

Tous ces départs actés ou en vue indiquent à quel point l’équipe stéphanoise à besoin de se renforcer. Et le plus tôt serait le mieux, afin d’être prêt avant le coup d’envoi de la saison, fixée au 8 août 2026.

Mercato au ralenti à Saint-Etienne : Le Mondial et l’arrivée de Cathro comme explication ?

Peuple-Vert donne une possible explication au retard de KSV pour le recrutement. « Une explication à cette lenteur peut trouver un début de réponse avec une Coupe du monde en cours, qui gèle davantage les transactions. On le sait, le mercato est un jeu de chaises musicales […] », indique-t-il.

L’arrivée d’un nouveau coach à l’ASSE peut également justifier cet état de fait. « Le choix du nouvel entraîneur explique sans doute une partie de ce décalage. Ian Cathro souhaite probablement participer pleinement à la construction de son effectif », suppose le média spécialisé.

ASSE : Négociations pour Sohaib Naïr et Keasse Bah

Toutefois, le mercato du groupe canadien n’est pas totalement au point mort. KSV travaille sur des dossiers en toute discrétion. L’arrivée de Sohaib Naïr, défenseur central de l’EA Guingamp, serait déjà bouclé. Le dossier Keasse Bah, attaquant du FC Stade Lausanne-Ouchy en deuxième division suisse, est aussi sur la table.

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Des négociations pour un gardien de but existent également. L’AS Saint-Etienne a besoin d’un nouveau portier à la place de Brice Maubleu.