OM : 35M€, Marseille a trouvé son nouveau leader offensif

L’OM tient peut-être l’un des hommes forts de son attaque pour la saison à venir, et Igor Paixão n’a pas choisi le meilleur moment pour se faire discret. Alors que son avenir reste au cœur des discussions, l’ailier brésilien enchaîne les prestations convaincantes et fait grimper sa valeur.‎

‎OM : Paixão frappe encore et change la donne‎

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‎L’OM peut difficilement rester insensible à ce que montre Igor Paixão depuis le début de la préparation estivale. Face à l’Athletic Bilbao, au Vélodrome, le Brésilien a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets. Une frappe lourde, une présence constante et surtout cette capacité à apparaître lorsque son équipe en a besoin : le joueur de 26 ans commence sérieusement à prendre de l’épaisseur dans le projet marseillais.‎

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‎Son bilan est particulièrement parlant. Après avoir marqué contre Nîmes puis face à Al-Shahania, Paixão a ajouté Bilbao à sa collection estivale. Trois réalisations en préparation. Ce n’est évidemment pas encore une saison à 20 buts, mais le signal envoyé est suffisamment fort pour attirer l’attention. Et dans un mercato où chaque performance peut peser plusieurs millions, le Brésilien joue gros.‎

‎Marseille voit sa valeur grimper en puissance‎

‎Le contexte rend cette montée en puissance encore plus intéressante. L’OM n’a pas fermé la porte à un départ de Paixão, tandis que Leeds surveillerait attentivement sa situation. Selon les informations, le club anglais valoriserait le joueur entre 30 et 35 millions d’euros. Une somme déjà conséquente, mais qui pourrait devenir plus difficile à atteindre si le Brésilien continue sur cette lancée.‎

🚨Le missile de Paixao contre Bilbao pour remettre l'OM devant au tableau d'affichage ! 🔥🇧🇷 pic.twitter.com/wkfirLRaOV — Massilia Zone (@MassiliaZone) August 9, 2026

‎Le problème est ailleurs : Frank McCourt aurait fixé la barre autour de 50 millions d’euros pour envisager une vente. L’écart est donc encore important. Mais Paixão, lui, est en train de compliquer le dossier à sa manière. Plus il marque, plus il devient précieux. Et plus il devient précieux, moins Marseille aura intérêt à brader un élément offensif capable de faire basculer une rencontre.‎

‎Le nouveau visage offensif de Marseille ?‎

‎Sous les ordres de Bruno Genesio, Paixão semble avoir trouvé un environnement favorable à son expression. Installé régulièrement sur le côté gauche, il apporte de la vitesse, provoque ses adversaires et n’hésite pas à rentrer dans les zones dangereuses. Cette variété dans son jeu pourrait lui permettre de prendre une place majeure dans l’animation offensive marseillaise.

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‎Surtout, le Brésilien semble avoir compris que cette préparation représente une occasion en or. Après plusieurs mouvements dans le secteur offensif, l’OM a besoin de certitudes. Paixão en offre une, au moins pour le moment. Et lorsqu’un joueur inscrit trois buts avant même le début du championnat, difficile de lui demander de rester dans l’ombre.

‎Marseille doit-il vraiment écouter les offres ?‎

L’Olympique de Marseille aurait tout intérêt à prendre son temps avant de laisser partir Igor Paixão. Une offre à 35 millions d’euros peut sembler séduisante sur le papier, surtout dans un mercato où chaque vente permet de financer de nouvelles opérations. Mais remplacer un joueur qui commence à devenir décisif coûterait probablement cher, très cher.

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‎‎Le plus important est ailleurs : Paixão semble vouloir continuer son histoire à Marseille, tandis que ses performances donnent désormais au club une raison sportive de conserver ses exigences. Le Brésilien ne demande pas seulement à rester. Il est en train de donner aux dirigeants une bonne raison de le garder. Et si cette dynamique se poursuit en championnat, les 35 millions d’euros pourraient rapidement paraître bien légers.