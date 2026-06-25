Mercato ASSE : Accord proche, un roc va signer !  

Les dirigeants de l’ASSE touchent au but pour un défenseur algérien. Les négociations sont en bonne voie.

Mercato ASSE : Saint-Étienne fonce sur Sohaib Naïr !

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Sohaib Naïr arrive à l’ASSE. Les feux passent au vert. Après un échec cet hiver, les Verts reviennent à la charge pour le défenseur central de Guingamp. Les discussions s’accélèrent. Désormais, un dénouement positif semble imminent pour ce qui constituerait la première signature de l’ère Cathro.

Selon les révélations du média EVECT, les négociations progressent très bien entre les deux directions. Une confiance solide règne désormais parmi les négociateurs. Le joueur de 24 ans n’a jamais été aussi proche du Forez. Guingamp a donné son feu vert. Grâce à cette autorisation, les dirigeants stéphanois partagent directement leur projet sportif avec le défenseur.

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Né à Saint-Denis, le joueur a connu une formation solide. Il a fait ses débuts au FC Montfermeil avant de rejoindre le Toulouse FC. Il montre tout son potentiel depuis son arrivée à l’EA Guingamp. Aujourd’hui, l’international algérien écoute attentivement les arguments stéphanois. Ce club historique, déterminé à retrouver l’élite, séduit le joueur. Le projet des Verts le convainc.

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Sohaib Naïr possède encore un an de contrat en Bretagne. Pour Guingamp, ce marché estival représente donc l’ultime chance de monétiser son joueur, estimé à deux millions d’euros. Saint-Étienne n’a pas lâché prise. Déjà érigé en priorité absolue l’hiver dernier, ce profil défensif faisait l’unanimité. Certes, aucun contrat n’est encore signé à ce jour. Toutefois, tout indique que le deal sera bouclé. Sauf retournement de situation, Sohaib Naïr inaugurera bien le recrutement des Verts cet été.