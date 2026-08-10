Mercato Stade Rennais : Le SRFC sur un ailier à 35M€

Le Stade Rennais continue de pousser les limites de son mercato et regarde désormais du côté de l’Angleterre pour compléter son secteur offensif. Le nom de Dilane Bakwa apparaît désormais, alors que le profil de l’ancien Strasbourgeois pourrait séduire la direction bretonne.

‎‎Mercato Stade Rennais : Bakwa, la nouvelle piste offensive du SRFC

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‎‎Le Stade Rennais aurait coché le nom de Dilane Bakwa pour renforcer ses ailes. Selon les informations de l’insider rennais @jonathan35001, cette piste aurait repris de l’épaisseur ces derniers jours. Sur son compte X, le spécialiste du mercato breton explique : « Depuis quelques jours, on me reparle de Dilane Bakwa ». Une sortie qui suffit à relancer sérieusement le dossier.

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‎‎Cette piste n’a surtout rien d’incongru. Le directeur sportif rennais Loïc Désiré connaît parfaitement l’ailier français. Il avait participé à son arrivée à Strasbourg lorsqu’il était encore à Bordeaux. Un retour en Ligue 1 permettrait donc à Rennes de miser sur un joueur déjà bien identifié par son dirigeant.

‎‎Une aventure anglaise qui laisse un goût d’inachevé

‎‎Bakwa avait quitté Strasbourg pour rejoindre Nottingham Forest contre environ 35 millions d’euros à l’été précédent. Son premier exercice en Premier League n’a toutefois pas été à la hauteur des attentes placées en lui. En 14 apparitions, l’ailier français n’a délivré que deux passes décisives, un bilan forcément trop léger au regard de l’investissement consenti.

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‎‎Sous contrat avec le club anglais jusqu’en 2030, Bakwa conserve néanmoins une valeur importante sur le marché. Son explosivité, sa capacité à provoquer et son expérience du championnat français pourraient convaincre Rennes de tenter sa chance. Et le joueur pourrait aussi voir d’un bon œil la perspective de retrouver un rôle plus conséquent.

‎‎Le mercato rennais peut encore prendre une autre dimension

‎‎Pour Franck Haise, l’arrivée éventuelle de Bakwa offrirait une arme supplémentaire sur les côtés. Le technicien disposerait alors d’un secteur offensif particulièrement fourni, capable d’apporter davantage de vitesse et de percussion. De quoi donner quelques sueurs froides aux défenses adverses.

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‎‎Cette éventuelle opération s’inscrirait dans un mercato rennais déjà très animé. Adrien Thomasson, Issa Soumaré, Eliezer Mayenda, Bryan Reynolds et Charlie Cresswell ont notamment rejoint le club. Et le Stade Rennais ne semble toujours pas rassasié. Le club chercherait encore à ajouter deux éléments offensifs, preuve que le chantier est loin d’être refermé.

‎‎Pourquoi Bakwa pourrait être le pari qui change tout

‎‎Sur le papier, le dossier Bakwa est séduisant. Rennes pourrait récupérer un joueur encore jeune, connaissant déjà la Ligue 1 et désireux de relancer une carrière qui peine à décoller en Angleterre. Mais le prix de 35 millions d’euros payé par Nottingham Forest rappelle aussi que le potentiel du joueur avait été fortement valorisé.

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‎‎La question sera donc celle du coût d’une éventuelle opération. Rennes doit-il investir lourdement sur un joueur qui sort d’une saison anglaise discrète ? Le pari comporte un risque, mais Franck Haise pourrait justement être l’entraîneur capable de remettre Bakwa sur les rails. Si l’ailier retrouve son explosivité, le SRFC pourrait tenir un sérieux facteur X pour la suite de sa saison.