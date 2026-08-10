OM : Genesio craque et lâche une bombe sur le mercato

‎Bruno Genesio a savouré son premier grand rendez-vous au Vélodrome avec l’OM, mais l’euphorie de la victoire contre l’Athletic Bilbao en amical n’a pas totalement masqué ses inquiétudes. L’entraîneur du club de Marseille a surtout reconnu que la situation sur le mercato était plus compliquée que prévu, tout en envoyant un message clair à sa direction.

‎‎OM : Le grand sourire du Vélodrome cachait une inquiétude

La suite après cette publicité

‎‎Le scénario avait pourtant tout pour plaire à Bruno Genesio. Pour sa première apparition sur le banc de l’OM au Vélodrome, son équipe a dominé l’Athletic Bilbao (3-1), avec des buts signés Angel Gomes, Igor Paixao et Tadjidine Mmadi. Une quatrième victoire en préparation qui confirme la montée en puissance du groupe marseillais à l’approche du début de la Ligue 1. ‎Mais derrière la satisfaction sportive, le technicien de 59 ans a rapidement laissé apparaître une autre réalité.

Lire aussi : L’OM, une mauvaise surprise pour Bruno Genesio !

À voir

OM : 35M€, Marseille a trouvé son nouveau leader offensif

L’ambiance du Vélodrome l’a profondément marqué. « Quand on est entré sur le terrain, j’avais un peu des frissons. Avec cette musique, cette ambiance. C’est vraiment très particulier ici », a-t-il expliqué. Pour Genesio, découvrir cette ferveur depuis le banc marseillais constitue une expérience bien différente de celle vécue lorsqu’il venait défier l’OM comme entraîneur adverse.

‎‎Genesio reconnaît une situation plus compliquée que prévu

‎‎C’est toutefois sur le mercato que le discours du coach marseillais est devenu nettement plus préoccupant. Alors que la reprise approche et que l’effectif reste susceptible d’évoluer, Genesio n’a pas cherché à maquiller les difficultés rencontrées par le club. Son constat est limpide : il doit composer avec un contexte qu’il ne maîtrise pas. ‎« Ce n’est pas l’idéal, je le savais. Peut-être pas à ce point-là. Ce n’est pas l’idéal mais il faut s’adapter », a lâché l’entraîneur.

Une petite phrase qui en dit long. L’ancien technicien de l’Olympique Lyonnais, du Stade Rennais et de Lille sait que les contraintes financières et les décisions prises sur le marché peuvent modifier profondément son groupe. « Je suis entraîneur, je dois tirer 100% du groupe à ma disposition au 1er septembre. C’est mon job. Les finances, tout ce qui tourne autour du mercato, ce n’est pas mon métier », a-t-il confié.

Lire aussi : Mercato OM : 4M€, Marseille a trouvé son nouvel attaquant

À voir

Mercato ASSE : 2M€, cette recrue surprise est quasi bouclée

‎‎Genesio a néanmoins affiché sa confiance envers les responsables chargés du recrutement. « Il y a des spécialistes pour ça, à qui je fais confiance », a-t-il ajouté, avant de rappeler que son staff devra s’adapter au groupe finalement constitué. Un discours diplomatique, certes, mais difficile à interpréter comme un enthousiasme débordant devant la situation actuelle.

‎‎Aguerd, le dossier qui ne laisse pas Genesio indifférent

‎‎Le cas Nayef Aguerd a ensuite ajouté une couche de tension. Le défenseur marocain fait l’objet de discussions pour un départ vers la Real Sociedad sous la forme d’un prêt, alors que Genesio semble clairement souhaiter conserver celui qu’il considère comme un élément capable d’apporter une vraie plus-value à son équipe.

‎‎Interrogé sur cette situation, le technicien n’a pas fermé la porte, mais son message était révélateur. « Aguerd ? Il n’est pas encore parti mais il y a des discussions pour un départ. Vous savez, je compte sur lui, il pourrait nous faire beaucoup de bien. » Genesio a également précisé que le retour de blessure du défenseur n’expliquait pas son absence. Autrement dit, l’entraîneur aurait volontiers conservé le Marocain dans son dispositif.

‎‎Un mercato qui peut déjà peser sur la saison

‎‎Le problème est désormais simple : l’OM ne peut pas se permettre de perdre trop de certitudes à quelques jours du championnat. Le calendrier n’a rien d’un cadeau, puisque Strasbourg, Monaco, le Paris FC, Rennes puis le PSG attendent déjà les Marseillais lors des cinq premières journées. Pour une équipe qui nourrit des ambitions élevées, le temps presse.

Lire aussi : Mercato OM : Encore un beau chèque en vue pour Marseille

À voir

Mercato Stade Rennais : Le SRFC sur un ailier à 35M€

‎‎Le prochain rendez-vous contre l’Atlético de Madrid au Vélodrome servira donc de dernière répétition grandeur nature. Mais il permettra surtout à Genesio de mesurer une nouvelle fois les forces et les faiblesses de son groupe. Et pendant ce temps, la direction devra accélérer. Car jusqu’ici, Marseille a surtout vendu, tandis que son entraîneur attend encore les ajustements nécessaires pour bâtir une équipe réellement à la hauteur de ses ambitions.

‎‎L’avertissement de Genesio peut-il changer la donne ?

‎La sortie de Bruno Genesio ne ressemble pas à une simple remarque lâchée après un match amical. Le technicien connaît parfaitement les règles du mercato et sait qu’un entraîneur doit composer avec les décisions de sa direction. Mais en déclarant que la situation est « peut-être pas à ce point-là » celle qu’il imaginait, il reconnaît implicitement que le chantier marseillais est plus délicat que prévu. ‎

Son discours reste toutefois suffisamment mesuré pour ne pas provoquer une crise ouverte. Genesio fait confiance aux spécialistes du recrutement et promet de tirer le maximum de l’effectif disponible. Mais le message est passé : l’OM devra agir.

Lire la suite sur l’OM :

OM : 35M€, Marseille a trouvé son nouveau leader offensif

OM : 35M€, Marseille a trouvé son nouveau leader offensif

À voir

Mercato PSG : Terrible revirement pour Lucas Chevalier

Conserver certains cadres, renforcer les secteurs prioritaires et offrir rapidement à son entraîneur les garanties nécessaires pourrait devenir indispensable. Sinon, le magnifique 3-1 contre Bilbao risque de rester un joli feu d’artifice de préparation, alors que la saison officielle, elle, ne fera aucun cadeau.