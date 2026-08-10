Mercato PSG : Terrible revirement pour Lucas Chevalier

Lucas Chevalier se retrouve au cœur d’un nouveau tournant au PSG, où son avenir semblait pourtant de plus en plus bouché. Alors que Zion Suzuki arrive, le club de la capitale pousse désormais pour le départ de l’ancien gardien de but du LOSC.

‎‎Mercato PSG : La porte de sortie indiquée à Chevalier

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‎Alors qu’il insiste pour rester au PSG et se battre pour retrouver sa place de titulaire dans les buts, Lucas Chevalier ne devrait finalement pas rester au club cet été. D’après le compte X PSG Inside Actus, le champion de France pousse actuellement l’international français vers une sortie, lui dont la situation sportive est devenue particulièrement délicate.

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Recruté avec un statut de titulaire, l’ancien gardien du LOSC voit pourtant les événements se retourner contre lui, avec Matvey Safonov devant lui et l’émergence d’autres solutions dans l’effectif. Plusieurs clubs européens restent toutefois attentifs à son cas, notamment la Juventus, tandis que d’autres pistes existent en Angleterre, en Allemagne ou au Portugal. ‎Dans le même temps, Paris travaille sur Zion Suzuki.

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Le prêt de **Suzuki à la Juventus** n’est absolument pas certain, bien au contraire. 👀



🔴🔵 En parallèle, Lucas Chevalier est clairement sur le départ du Paris Saint-Germain. Le club parisien ferait même le maximum… https://t.co/A5aUQTbFOy pic.twitter.com/LyWsaFkhce — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) August 9, 2026

Le gardien japonais de Parme est fortement apprécié par la direction parisienne et une opération importante est évoquée autour de lui. Mais contrairement à ce que certains scénarios laissaient penser, son éventuel passage par la Juventus n’est pas acquis. Les dernières informations indiquent même que le projet d’un prêt à Turin pourrait perdre de sa substance.

‎‎Suzuki pourrait finalement changer le destin de Chevalier

‎‎C’est précisément là que le dossier devient particulièrement piquant. Si Suzuki rejoint le PSG sans être immédiatement prêté, Paris devra gérer une concurrence encore plus dense dans un secteur déjà encombré. Le Japonais pourrait alors rester dans la capitale, tandis que Chevalier serait invité à trouver une nouvelle destination. Le marché des gardiens pourrait donc connaître un effet domino assez spectaculaire.

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‎‎Mais un autre élément vient compliquer le puzzle : la Juventus s’intéresse également à Lucas Chevalier. Le club italien pourrait ainsi se retrouver à discuter avec Paris pour un joueur que le PSG souhaiterait céder, alors qu’il était parallèlement intéressé par Suzuki. Les positions peuvent évoluer très rapidement. Et dans un mercato, il suffit parfois d’une porte qui se ferme pour qu’une autre s’ouvre brutalement.

‎‎Luis Enrique n’a pas vraiment arrangé ses affaires

‎‎La situation sportive de Chevalier n’aide pas. Lors du match amical face à Manchester United, Alessandro Longoni a été préféré au Français pour remplacer Safonov. Rafel Pol, l’adjoint de Luis Enrique, a justifié cette décision en expliquant : « C’est seulement ce qu’on a décidé aujourd’hui. Alessandro s’est bien intégré, parle déjà pas mal français, on avait envie de le voir lors d’un match », dans des propos rapportés par L’Équipe.

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‎‎Même si cette décision ne constitue pas officiellement une sanction envers Chevalier, elle n’envoie évidemment pas le signal le plus rassurant. Le PSG dispose désormais de plusieurs options et Luis Enrique doit déterminer quelle hiérarchie il souhaite installer. De son côté, l’entraîneur espagnol a voulu retenir le positif après le nul contre Manchester United : « Je ne pense que du positif, aucun joueur blessé et on récupère des joueurs lundi prochain encore », a-t-il dit.

‎‎Le Paris SG face à un choix qui peut tout changer

‎‎Pour Chevalier, l’enjeu dépasse désormais la simple concurrence interne. À son âge, rester au PSG sans perspective claire de temps de jeu pourrait être un pari dangereux. Un départ vers un club capable de lui garantir une place de titulaire pourrait lui permettre de retrouver de la confiance et de relancer une trajectoire qui semblait pourtant très prometteuse après son passage au LOSC.

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‎‎Pour Paris, en revanche, le calcul est différent. Le club doit éviter de perdre trop rapidement la valeur sportive et financière d’un gardien recruté à 40 millions d’euros. Un transfert définitif pourrait être envisagé, mais une formule permettant au joueur de retrouver du temps de jeu pourrait également avoir du sens. Tout dépendra surtout de la position de Luis Enrique et de la stratégie retenue autour de Suzuki.

‎‎Un drôle de casse-tête dans les cages parisiennes

‎‎Le dossier Chevalier illustre surtout une gestion du poste devenue particulièrement complexe au PSG. Le club a investi sur plusieurs gardiens en peu de temps et se retrouve désormais avec une concurrence qui menace de transformer chaque choix en feuilleton. Le talent ne suffit plus : il faut une hiérarchie lisible. ‎Le possible maintien de Suzuki à Paris pourrait donc accélérer le départ de Chevalier plutôt que le ralentir.

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Et la Juventus, qui regarde les deux dossiers, pourrait devenir l’un des acteurs majeurs de cette histoire. Pour le gardien français, le scénario est cruel : arrivé à Paris avec de grandes ambitions, il pourrait être poussé vers la sortie au moment même où son avenir semblait enfin s’écrire au plus haut niveau. Le mercato n’a décidément aucune pitié.