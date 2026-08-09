INFO Mercato : Zion Suzuki finalement prêt à snober le PSG ?

Alors que Luis Campos, conseiller sportif du PSG, pousse pour convaincre son homologue de Parme de lui vendre Zion Suzuki, le gardien de but japonais se poserait des questions sur son rôle dans l’effectif des Rouge et Bleu.

Mercato : Le PSG monte jusqu’à 35M€ pour Zion Suzuki

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D’après les informations du journaliste Matteo Moretto, le Paris Saint-Germain serait proche de trouver un accord total avec Parme pour le transfert de Zion Suzuki lors de ce mercato estival. Malgré la présence de Matvey Safonov et Lucas Chevalier, le PSG veut absolument s’offrir les services du portier japonais de 23 ans.

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Les journaux italiens, notamment Tuttosport et le Corriere dello Sport, confirment que Luis Campos serait très proche de faire craquer Parme contre un chèque de 35 millions d’euros. Fabrizio Romano ajoute de son côté que le club italien serait en contact permanent avec les représentants de Suzuki pour finaliser l’affaire. Mais aux dernières nouvelles, le joueur se poserait de sérieuses questions sur cette opération.

Zion Suzuki réclame des garanties au Paris SG

Une fois l’accord trouvé avec Parme, le PSG aurait prévu de prêter Zion Suzuki dans la foulée à la Juventus Turin. Sauf que cette option ne semble pas particulièrement séduire l’international japonais. En effet, selon les renseignements du Corriere dello Sport, le natif de Newark demanderait des explications à Luis Campos sur les intentions de Luis Enrique, qui ne l’inclut pas dans ses plans pour la saison à venir, et sur celles de la Juventus qui ne voit pas l’avenir à long terme avec lui.

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Suzuki veut bien comprendre les étapes prévues pour la suite de sa carrière avant de prendre une décision définitive. Pour rappel, le gardien de Parme avait déjà refusé d’aller à Manchester United pour la même raison à l’été 2023, alors qu’il n’était pas encore titulaire aux Urawa Red Diamonds (Japon). « Après avoir pris le temps d’analyser l’avenir qui m’y attendait, j’ai conclu qu’il était important de progresser par étapes », avait notamment expliqué le portier japonais.

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Autant dire que s’il n’est pas convaincu de l’opportunité de signer à Paris, Zion Suzuki pourrait faire capoter le deal.