Mercato ASSE : La première recrue de Saint-Etienne arrive

Le premier renfort de l’ASSE pourrait être un défenseur, alors que le renforcement du poste de gardien de but est la priorité.

Mercato : L’ASSE cherche un portier en priorité

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L’ASSE cherche un gardien de but en priorité, depuis le départ officiel de Brice Maubleu à Pau FC, en Ligue 2. KSV est en quête d’un véritable dernier rempart pour apporter de la concurrence à Gautier Larsonneur.

Le nouvel entraîneur Ian Cathro attend cette arrivée à un poste clé où le numéro 1 (Larsonneur) a été très critiqué la saison dernière. Pour ses contre-performances dans le sprint final de la saison, mais aussi à cause de ses virées nocturnes.

Sohaib Nair, première recrue de Saint-Etienne ?

En marge des négociations pour le portier attendu, l’AS Saint-Etienne semble avoir bouclé son premier transfert. Elle s’est déjà mise d’accord avec Sohaib Nair, suivi depuis le mercato d’hiver. Le défenseur en fin de contrat à l’EA Guingamp en juin 2027 devrait débarquer chez les Verts dans les prochains jours.

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Le club breton confirme des discussions avancées sur le transfert de l’international Algérien, selon Ouest-France. Le joueur de 24 ans est parti pour être la première recrue estivale de l’ASSE, à en croire les information en provenance des Côtes-d’Armor.

Fort intérêt de KSV pour le défenseur Algérien !

Victime d’une rupture des ligaments de la cheville, pendant la préparation estivale 2025, Sohaib Nair avait manqué presque toute la première moitié de la saison dernière. En raison de sa longue absence, il avait finalement disputé 18 matchs en Ligue 2 et avait été titulaire à 17 reprises.

Il faut souligner que l’AS Saint-Etienne a montré un fort intérêt pour le défenseur central de l’En Avant. Pour preuve, c’est pendant sa blessure et son indisponibilité que le club avait tenté de le recruter en janvier 2026.

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À un an de la fin de son contrat à Guingamp, le natif de Saint-Denis est évalué 2 millions d’euros. Néanmoins, son transfert devrait se conclure à un montant inférieur.