Mercato ASSE : 2M€, cette recrue surprise est quasi bouclée

‎‎L’ASSE est sur le point de finaliser une opération qui pourrait renforcer son entrejeu. Tamar Svetlin, milieu slovène de 25 ans, se rapproche sérieusement de Saint-Étienne après une étape qui ne laisse guère de place au doute.

‎‎Mercato ASSE : Une absence qui en dit long sur Tamar Svetlin

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‎‎L’ASSE a reçu un signal particulièrement révélateur dans le dossier Tamar Svetlin. Le milieu de terrain de Korona n’a pas participé à la rencontre face au Legia Varsovie, alors que son club avait pris soin de justifier cette absence sur ses réseaux sociaux. Le joueur était retenu pour des examens médicaux liés à un possible transfert.

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‎‎Cette situation intervient alors que Saint-Étienne aurait formulé une offre légèrement supérieure à deux millions d’euros, hors bonus, pour s’attacher les services du Slovène. Le dossier semble donc avoir franchi un cap décisif. Il ne manque plus qu’un dernier feu vert pour voir Svetlin prendre la direction du Forez.

‎‎Korona a finalement tranché‎

‎Le dossier avait pourtant suscité de la concurrence. Lech Poznań figurait notamment parmi les clubs intéressés et aurait également transmis une proposition conséquente. Mais Korona a finalement privilégié l’offre venue de France, donnant un avantage déterminant aux Verts dans cette bataille. ‎‎Après le match nul contre le Legia Varsovie, l’entraîneur Zielinski a confirmé la tendance :

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« Tamar Svetlin voulait partir pour un championnat plus relevé. Nous savions que nous pouvions le perdre. Il y avait une offre solide de Lech. Parmi les clubs étrangers, Korona a choisi l’offre de Saint-Étienne et c’est là que le Slovène se dirige. » Une sortie qui ressemble fortement à un dernier coup de tampon.

‎‎Un pari à 2 millions qui peut compter

‎‎Pour l’ASSE, cette arrivée représente un investissement raisonnable pour un joueur de 25 ans qui souhaite franchir un nouveau palier. Svetlin pourrait apporter davantage de solutions au milieu et offrir une option supplémentaire dans la construction du jeu.

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‎‎Surtout, le timing interpelle. Les examens médicaux sont déjà évoqués et son club ne cache plus son départ imminent. Dans le mercato, lorsqu’un joueur disparaît d’une feuille de match pour passer sa visite médicale ailleurs, le suspense ressemble parfois davantage à une formalité qu’à un véritable feuilleton.

‎‎Le signal est excellent pour les Verts

‎‎L’AS Saint-Etienne tient ici un recrutement cohérent. Le prix reste maîtrisé et le joueur semble particulièrement motivé par l’idée de découvrir un championnat considéré comme plus relevé. C’est exactement le genre de pari qui peut devenir rentable sportivement s’il s’adapte rapidement.

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‎‎La prudence reste toutefois de mise tant que le contrat n’est pas officiellement signé. Une visite médicale peut toujours réserver une mauvaise surprise. Mais entre l’offre acceptée, l’absence de Svetlin et les déclarations de son entraîneur, tous les voyants semblent désormais au vert pour les Verts.