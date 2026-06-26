Mercato OL : Claudio Braga lâche sa première réponse à Lyon

Un attaquant dont le nom est balancé sur les tablettes de l’OL a répondu au supposé intérêt du club rhodanien. Une première réponse sèche !

Mercato : Claudio Braga visé pour renforcer l’attaque de l’OL

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Attaquant de Hearts of Midlothian en Écosse, Claudio Braga (26 ans) serait une cible de Matthieu Louis-Jean, le tout nouveau directeur sportif de l’OL. Des contacts sont évoqués entre le dirigeant et le décisif avant-centre portugais.

Il serait une alternative au dossier Roman Yaremchuk (30 ans), dont l’option d’achat fixée à 5 millions d’euros est jugée excessive par la direction des Gones. Paulo Fonseca semble avoir validé le profil de son compatriote.

La saison dernière, Claudio Braga a été auteur de 17 buts et 6 passes décisives en 44 matchs disputés, toutes compétitions confondues. C’est donc un joueur décisif !

Braga : « Ce qui touche à mon avenir relève de mes agents »

Interrogé sur son avenir, pendant que son nom est associé à l’Olympique Lyonnais, le buteur du club basé à Édimbourg a botté en touche. « Je suis très content de ma situation. Tout ce qui touche à mes intérêts personnels relève de mes agents. Je ne m’en occupe pas », a-t-il répondu au micro du média portugais A Bola.

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Comme l’OL, Hearts of Midlothian jouera les préliminaires de la Ligue des champions. Mais contrairement au club français, les Écossais démarreront par le 2e tour des préliminaires face au Sturm Graz (Autriche). Ils pourront donc croiser la route de Lyon au 3e tour.

Le buteur portugais s’enflamme pour la Ligue des champions

Claudio Braga est évidemment ravi de pouvoir disputer la prestigieuse compétition des clubs, même si ce n’est qu’au stade des préliminaires. « Je suis sur le point de réaliser l’un de mes plus grands rêves. […]. Savoir qu’il est possible de jouer en Ligue des champions est incroyable, même s’il ne s’agit que d’un match de qualification », a-t-il déclaré ensuite.

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Claudio Braga est lié à Hearts of Midlothian jusqu’au 31 mai 2028. Selon Transfermarkt, il est évalué à 7 millions d’euros. Un montant que l’Olympique Lyonnais pourrait naturellement négocier à la baisse.