Mercato OM : 6 renforts en vue, les postes prioritaires

‎L’OM doit encore bouger sur le mercato pour remodeler son effectif et plusieurs secteurs apparaissent déjà comme des urgences. Mais à Marseille, une condition pourrait ralentir les grandes manœuvres : vendre avant d’acheter.

‎‎Mercato OM : Un chantier olympien déjà bien identifié

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‎‎L’OM travaille sur plusieurs pistes sur le mercato et pourrait accueillir jusqu’à six recrues. Selon La Tribune OM, le club recherche un gardien, deux défenseurs polyvalents, un milieu, un ailier droit et un attaquant. ‎Cette liste dessine les contours d’un mercato particulièrement ambitieux.

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L’objectif est clair : renforcer l’équipe à plusieurs postes sans se contenter d’un simple ajustement. Sur la Canebière, le chantier promet donc d’être animé. ‎Mais avant de sortir le chéquier, le club phocéen doit alléger son effectif. Plusieurs départs sont attendus et leur réalisation pourrait directement déterminer la suite du recrutement marseillais.

🚨LES POSTES PRIORITAIRES DE L’OM POUR LE MERCATO SONT : 💙🤍



🔁L’OM vise 5 à 6 recrues mais cela dépendra des ventes encore à boucler



1 Gardien🧤

2 Défenseurs polyvalents 🧱

1 Milieu de terrain 🧠

1 Ailier Droit ⚡️

1 Attaquant 🎯@LaTribuneOM🗞️#TeamOM #OM #MercatOM pic.twitter.com/aGVbZqPTbx — INFO OM (@IINFO_OM) August 11, 2026

‎‎Santi Aouna de Foot Mercato indique d’ailleurs que l’Olympique de Marseille s’est renseigné sur plusieurs joueurs, dont certains seraient intéressés par une arrivée. Le problème est désormais financier et sportif : libérer de la place avant de faire entrer du sang neuf.

‎‎Six recrues : le pari qui peut changer Marseille

‎‎Sur le papier, ce projet paraît cohérent. Un gardien, deux défenseurs, un milieu, un ailier et un buteur permettraient de corriger plusieurs faiblesses. ‎Mais six arrivées impliquent aussi une vraie révolution. Si les ventes suivent, Marseille pourrait accélérer brutalement. Dans le cas contraire, le mercato risque de ressembler à une course contre la montre.‎

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‎‎L’OM semble avoir ciblé les bons secteurs, mais la réussite du mercato dépendra d’abord des départs. Le club ne peut pas empiler les recrues comme des figurines sur une étagère. ‎La priorité est donc double : vendre intelligemment, puis frapper fort. Si cette mécanique fonctionne, Marseille pourrait présenter un visage nettement différent à la rentrée.