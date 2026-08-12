Mercato OM : Surprise ! Un attaquant s’annonce à Marseille

‎L’OM pourrait bien compter sur une présence offensive de poids pour la prochaine saison, alors que le mercato continue d’agiter les coulisses marseillaises. Malgré plusieurs intérêts, Amine Gouiri aurait arrêté une position qui pourrait changer la donne pour le projet de Bruno Genesio.

‎‎Mercato OM : Un choix qui tombe au moment où tout bouge

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‎‎L’OM peut souffler : Amine Gouiri aurait décidé de poursuivre son aventure sur la Canebière. Selon La Minute OM, l’attaquant algérien souhaite rester à Marseille afin de travailler sous les ordres de Bruno Genesio et découvrir les contours du nouveau projet olympien. ‎Cette décision intervient alors que l’avenir de plusieurs joueurs reste encore difficile à lire.

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Gouiri, lui, semble avoir choisi la stabilité. Une orientation qui tranche avec sa prudence récente, lorsqu’il expliquait dans After Foot : « Pour l’instant, je suis ici, sous contrat. […] Je suis concentré sur ma préparation et on verra par la suite. »

‎‎Les prétendants se heurtent au mur marseillais

‎‎L’Olympique de Marseille n’est pourtant pas à l’abri d’une offensive. Sous contrat jusqu’en 2029, Gouiri conserve une cote intéressante sur le marché. Son dernier exercice, avec huit buts et trois passes décisives en 22 apparitions en Ligue 1, entretient forcément les convoitises.

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AMINE GOURI a fait part de son envie de rester à l’OM cette saison !



Malgré l’intérêt de certains clubs, il souhaite travailler avec Bruno Genesio.#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/FrDQor4AUd — La Minute OM (@LaMinuteOM_) August 11, 2026

‎‎Foot Mercato indiquait notamment que le FC Séville avait pris des renseignements. Mais la barre fixée par Marseille, autour de 30 millions d’euros, aurait rapidement refroidi les ardeurs espagnoles. À ce prix-là, la porte ressemble davantage à un coffre-fort.

‎‎Un signal fort pour le projet Genesio

‎‎La volonté de Gouiri de rester pourrait offrir à Bruno Genesio une première bonne nouvelle dans un mercato où chaque certitude vaut de l’or. L’attaquant possède encore une marge de progression et peut devenir un élément important du dispositif marseillais. ‎

Sauf offre difficile à refuser, le scénario d’un départ paraît donc s’éloigner. Pour l’Olympique de Marseille, conserver Gouiri permettrait surtout de préserver une arme offensive déjà adaptée à la Ligue 1. Cette décision est cohérente.

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Gouiri connaît le championnat, possède une vraie qualité technique et semble motivé par l’idée de découvrir un nouvel environnement tactique. ‎Reste maintenant à transformer cette volonté en performances. Si Genesio parvient à libérer tout son potentiel, Marseille pourrait finalement considérer son maintien comme une recrue à part entière.