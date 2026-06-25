Mercato OL : Lyon négocie l’arrivée d’un attaquant portugais

Une piste suivie par l’OL mène vers un avant-centre évoluant en Écosse, mais formé au Portugal, son pays natal. Son prix semble déjà un obstacle pour Lyon.

Mercato : L’OL en contact avec Claudio Braga en Ecosse

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Pour remplacer Endrick à l’OL, les recruteurs cherchent toujours le meilleur profil. Matthieu Louis-Jean doit également trouver l’oiseau rare avec une enveloppe modeste pour le recrutement. Alors que les prêts envisagés de Johnatan David ou de Loïs Openda de la Juventus s’annoncent compliqués, le club rhodanien se tourne vers Claudio Braga. Il s’agit d’un attaquant portugais appartenant aux Hearts of Midlothian en Écosse.

Selon les informations de Foot Mercato, des contacts existent déjà entre l’Olympique Lyonnais et le club écossais. Le joueur formé au Boavista, puis lancé par le Rio Ave dans le championnat portugais, sort d’une saison réussie avec les Hearts. Il a inscrit 14 buts et a délivré 5 passes décisives en 33 matchs disputés en championnat.

Braga valorisé à 7 M€, trop lourd pour Lyon

L’avant-centre de 26 ans est un véritable buteur. Il a également claqué trois buts en 5 matchs en coupe de la Ligue écossaise. Sous contrat avec le club basé à Édimbourg jusqu’à fin mai 2028, il est valorisé à 7 millions d’euros par le média spécialisé Transfermarkt.

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Alors que l’OL peine à lever l’option d’achat de Roman Yaremchuk fixée à 5 millions d’euros, il est évident que Michele Kang n’investira pas 7 millions d’euros sur un joueur moins connu que l’avant-centre ukrainien de l’Olympiakos Le Pirée (en Grèce).