ASSE : Cathro découvre Geoffroy-Guichard avec une mauvaise surprise

‎Ian Cathro va vivre une première soirée particulière à Geoffroy-Guichard, loin de l’ambiance habituelle du Chaudron. Pour ses débuts à domicile, l’entraîneur écossais devra composer avec une tribune populaire largement silencieuse.

‎‎ASSE : Une première à Saint-Étienne sous tension pour Cathro

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‎‎Le premier rendez-vous de Ian Cathro à Geoffroy-Guichard ne ressemblera pas aux grandes soirées stéphanoises. Pour la réception de Clermont, les deux Kops seront fermés, conséquence d’une sanction disciplinaire prononcée après des incidents pyrotechniques survenus en fin de saison dernière.

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‎‎La décision de la Commission de discipline de la LFP prive ainsi l’ASSE d’une partie essentielle de son décor. Les Kops Nord et Sud manqueront également le prochain match à domicile contre Grenoble. Pour Cathro, l’accueil sera donc forcément moins brûlant.

‎‎Le Chaudron perd une partie de sa voix

‎‎Malgré cette absence, Geoffroy-Guichard devrait tout de même attirer du monde. Selon Envertetcontretous, plus de 15 000 billets avaient déjà trouvé preneur et près de 22 000 spectateurs étaient attendus pour cette rencontre. ‎Le contraste est saisissant.

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Alors que l’AS Saint-Etienne avait connu plusieurs guichets fermés et enregistré un record d’abonnements, le Chaudron devra fonctionner avec un moteur en moins. Le spectacle sera là, mais le douzième homme aura momentanément perdu quelques décibels.

‎‎Cathro face à un test grandeur nature

‎‎Cette situation pourrait compliquer les débuts du technicien écossais. Une équipe qui découvre un nouvel entraîneur a souvent besoin d’un environnement électrique pour se transcender. Cette fois, le décor sera différent.‎

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Mais cette contrainte peut aussi devenir une source de motivation. Cathro devra rapidement convaincre sur le terrain. Car à Saint-Étienne, quand le Chaudron se tait, les résultats parlent généralement encore plus fort.‎

‎Le silence des Kops, une pression supplémentaire ?

‎‎Cette fermeture constitue un handicap évident pour l’AS Saint-Etienne, surtout dans une enceinte habituée aux ambiances spectaculaires. Les joueurs devront trouver eux-mêmes l’énergie nécessaire pour emballer la rencontre.‎

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Cette soirée sera surtout un premier révélateur pour Cathro. Sans la pleine puissance du public, l’Écossais devra montrer que son équipe possède déjà suffisamment de caractère pour faire du bruit. Et cela, aucun Kop ne pourra le faire à sa place.