Mercato ASSE : Surprise ! KSV signe un attaquant à fort potentiel

‎‎‎L’ASSE continue de préparer l’avenir avec une nouvelle arrivée qui mérite l’attention dans le Forez. À seulement 18 ans, André Zibi débarque en provenance du Cameroun avec déjà une expérience internationale et une réputation suffisamment intéressante pour avoir attiré plusieurs clubs français.

‎‎Mercato ASSE : Une nouvelle pépite camerounaise débarque dans le Forez

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‎‎L’ASSE vient de mettre la main sur André Zibi, jeune attaquant camerounais de 18 ans formé au Oyili FC. Né le 6 avril 2008, l’avant-centre rejoint Saint-Étienne avec le statut de joueur à fort potentiel et l’ambition de franchir une nouvelle marche dans sa progression.

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Une signature qui illustre encore la volonté des Verts de miser sur des profils jeunes plutôt que de chercher uniquement des solutions immédiatement opérationnelles. ‎‎L’arrivée du Camerounais a été annoncée par son club formateur, qui n’a pas caché sa fierté. Oyili FC a ainsi publié un message particulièrement chaleureux :

« Oyili FC est fier d’annoncer qu’Andre Zibi, international U20, s’engage avec l’AS Saint-Étienne. Un nouveau chapitre s’ouvre pour lui, fruit de son travail, de sa discipline et de son talent. » Le club camerounais lui souhaite également « une pleine réussite dans cette nouvelle aventure », preuve de l’importance de ce départ pour sa formation.

‎‎De la CAN U17 aux portes du football français

‎‎Avant de poser ses valises dans le Forez, André Zibi a déjà connu les exigences du football international avec les sélections de jeunes du Cameroun. Le nouvel attaquant stéphanois a notamment participé à la CAN U17 en 2025.

🟢 OFFICIEL ! André Zibi (18 ans) s’est engagé avec l'AS Saint-Étienne, club de Ligue 2. ✅



L’annonce de la signature du jeune attaquant camerounais a été faite par son club, Oyili FC. 🇨🇲 pic.twitter.com/SRJtDiB6QL — AllezLesLions (@AllezLesLions) August 11, 2026

Une expérience loin d’être anodine pour un joueur qui n’avait alors que 17 ans et qui a disputé les trois rencontres de son équipe durant la compétition. ‎Son parcours avec les Lions Indomptables ne s’est pas arrêté là. Zibi a ensuite intégré le groupe camerounais U20, confirmant qu’il fait partie des jeunes joueurs suivis au niveau national.

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Son passage à Saint-Étienne constitue donc une étape supplémentaire dans une trajectoire qui commence à prendre de l’épaisseur. Il ne débarque pas avec des dizaines de matchs professionnels dans les jambes, mais avec des premières références internationales solides.

‎‎Lille, Nantes et Nice étaient aussi sur le coup

‎‎Le choix de l’ASSE prend une autre dimension lorsqu’on s’intéresse à la concurrence autour du dossier. D’après les informations rapportées par Africa Foot, le LOSC Lille, le FC Nantes et l’OGC Nice avaient également manifesté leur intérêt pour André Zibi.

Saint-Étienne n’a donc pas simplement récupéré un jeune joueur disponible : le club a remporté une bataille face à plusieurs formations intéressées par le potentiel du Camerounais. ‎‎Cette concurrence donne forcément davantage de relief à la signature. Pour les Verts, l’opération ressemble à un pari calculé.

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Zibi est encore très jeune et doit découvrir un nouveau pays, un nouveau football et un nouvel environnement. L’objectif ne sera donc pas de lui demander de porter immédiatement l’attaque stéphanoise sur ses épaules. Il faudra d’abord construire, étape après étape.

‎‎Le véritable défi commence maintenant

‎‎André Zibi devrait dans un premier temps poursuivre son apprentissage avec la réserve stéphanoise et éventuellement les équipes de jeunes. Cette étape sera essentielle pour lui permettre de s’adapter au rythme du football français, à ses exigences tactiques et à un environnement qu’il découvre totalement.

La patience sera probablement aussi importante que le talent. ‎‎Pour l’ASSE, cette arrivée s’inscrit dans une logique de développement à moyen terme. Le club ne recrute pas seulement un attaquant de 18 ans : il investit sur une possibilité.

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Si Zibi progresse comme espéré, son passage par la formation stéphanoise pourrait lui ouvrir progressivement les portes du groupe professionnel. Mais entre le potentiel et la confirmation, il existe parfois un fossé. C’est précisément là que le travail du joueur et l’accompagnement du club seront décisifs.

‎‎Un pari qui peut rapporter gros aux Verts

‎Le recrutement d’André Zibi est particulièrement intéressant parce qu’il correspond à une logique cohérente pour l’ASSE. Le Camerounais possède déjà une expérience internationale, a été convoité par plusieurs clubs et arrive à un âge où sa marge de progression reste considérable.

Saint-Étienne ne prend donc pas seulement un ticket de loterie : le club s’appuie sur des premiers indicateurs encourageants. ‎‎Mais attention à ne pas brûler les étapes. À 18 ans, un joueur peut encore connaître des périodes de doute, d’adaptation ou de stagnation.

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Le plus important sera de lui laisser le temps de grandir sans lui coller trop rapidement l’étiquette de future vedette. Le message d’Oyili FC résume finalement assez bien le défi : travail, discipline et talent. Si ces trois ingrédients accompagnent son aventure dans le Forez, l’ASSE pourrait avoir réalisé une jolie trouvaille.