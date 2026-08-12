Mercato PSG : Grosse annonce pour Ferran Torres !

‎‎‎Ferran Torres est désormais tout proche de rejoindre le PSG, avec un accord verbal annoncé entre le club parisien et le FC Barcelone. Le dossier entre dans sa dernière ligne droite, et plusieurs signaux laissent penser que l’attaquant espagnol ne devrait plus tarder à changer de tunique.

‎‎Mercato PSG : Ferran Torres ne reprendra pas les entraînements avec le Barça

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‎‎Le PSG et le FC Barcelone auraient trouvé un terrain d’entente pour Ferran Torres. D’après les informations rapportées par Fabrizio Romano, l’opération devrait atteindre environ 55 millions d’euros, bonus compris. Il ne resterait donc plus qu’à régler les dernières formalités administratives avant de passer aux étapes décisives.

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‎‎Le journaliste italien insiste sur un élément particulièrement révélateur : Ferran Torres ne devrait finalement pas reprendre l’entraînement avec le Barça. Une absence qui n’a rien d’anodin dans un dossier aussi avancé. « L’accord entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone pour Ferran Torres est presque conclu. Nous sommes vraiment dans les dernières étapes, la visite médicale arrive bientôt », affirme Fabrizio Romano.

‎‎Le Barça ne veut surtout pas prendre de risque

‎‎Cette situation s’explique par la proximité d’un départ désormais très concret. Alors qu’une reprise de l’entraînement était initialement prévue ce mercredi, le joueur, ses représentants, Barcelone et le PSG auraient choisi de temporiser afin d’éviter une situation inconfortable avant la conclusion de la transaction. À quelques millions près, le feuilleton touche donc à son épilogue.

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‎‎« Donc, Ferran Torres au Paris Saint-Germain, c’est imminent », annonce-t-il Selon Romano, les bonnes relations entre les deux directions facilitent également les discussions. Le PSG, de son côté, doit encore gérer ses propres échéances sportives avant de finaliser officiellement le dossier. Pas vraiment le moment de jouer au Monopoly avec plusieurs dizaines de millions d’euros sur la table.

‎‎Paris tient une nouvelle pièce offensive

‎‎L’arrivée de Ferran Torres pourrait offrir une solution supplémentaire au Paris Saint-Germain dans son secteur offensif. L’Espagnol possède l’expérience du très haut niveau et connaît déjà les exigences du football européen, ce qui limite forcément le temps d’adaptation nécessaire.

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‎‎Le montant évoqué, compris entre 50 et 55 millions d’euros, traduit aussi l’importance accordée à cette opération. « La direction prise pour Ferran Torres est bien celle du Paris Saint-Germain », assure encore Fabrizio Romano. Le message est clair : sauf retournement spectaculaire, Paris tient sa recrue.

‎‎Une opération qui mérite encore confirmation

‎‎Sur le papier, ce transfert paraît cohérent pour le PSG. Ferran Torres apporterait de la profondeur et davantage de possibilités dans l’animation offensive. Mais tant que la visite médicale et la signature ne sont pas effectuées, prudence : dans le mercato, le dernier virage est parfois celui où les voitures sortent de la piste.

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‎‎L’information majeure reste néanmoins l’accord verbal annoncé entre les deux clubs. Avec les dernières formalités administratives à régler, le dossier semble désormais suffisamment avancé pour envisager une officialisation prochaine. Le PSG pourrait donc bientôt transformer une annonce très prometteuse en véritable coup de mercato.