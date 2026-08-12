Mercato ASSE : Un joueur très spécial annoncé à Saint-Étienne

L’ASSE mise encore sur sa jeunesse avec une prolongation qui en dit long sur les ambitions du club. À 19 ans, Nadir El Jamali conserve la confiance des dirigeants stéphanois malgré une saison perturbée.

‎‎Mercato ASSE : Un pari fort sur la jeunesse stéphanoise

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‎‎L’ASSE vient de prolonger Nadir El Jamali jusqu’au 30 juin 2029. Le milieu offensif, arrivé dans le Forez en 2022, voit ainsi son avenir s’inscrire davantage dans le projet du club, alors que son précédent contrat courait jusqu’en 2028. ‎Cette décision n’est pas anodine.

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Loïc Perrin, directeur sportif des Verts, assume clairement cette politique : « Cette prolongation témoigne de la place que nous avons envie de donner à ces joueurs formés au club », a-t-il déclaré. Le message est clair. Saint-Étienne veut donner du temps et de l’espace à ses jeunes pousses.

‎‎Une confiance maintenue malgré le coup dur

‎‎La saison dernière, une blessure a freiné la progression d’El Jamali et l’a éloigné des terrains. Un sérieux coup de frein pour un joueur qui cherche encore à franchir les étapes menant au monde professionnel. ‎Mais le club n’a pas changé de regard.

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Perrin apprécie autant le footballeur que l’homme : « J’aime le joueur, mais également le garçon : sa personnalité et sa détermination », a confié le directeur sportif de l’ASSE. Une confiance précieuse, surtout lorsqu’un jeune doit retrouver son rythme après une période compliquée.

‎‎Le rendez-vous qui peut tout changer

‎‎Cette prolongation pourrait offrir à El Jamali une véritable occasion de se faire une place. Perrin estime d’ailleurs qu’il « aura une carte à jouer auprès du coach ». À lui désormais de transformer cette promesse en performances.‎‎‎‎

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Pour l’ASSE, conserver El Jamali représente un investissement sur l’avenir. À 19 ans, le milieu offensif dispose encore d’une importante marge de progression. Le pari est risqué, mais il peut devenir très rentable si le jeune Stéphanois confirme les espoirs placés en lui.