OL : Le verdict de la DNCG tombe, Lyon s’en sort plutôt bien

Les nouvelles sont plutôt bonnes pour l’OL. Le club est soumis à un encadrement de sa masse salariale par la DNCG, mais pas les indemnités de transferts.

OL soumis a un encadrement de sa masse salariale

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Passé en audience à la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), mardi, l’OL connaît la décision du gendarme financier de la Ligue de Football Professionnel (LFP). Il a décidé « d’un encadrement de la masse salariale au budget de reprise à la suite du changement de contrôle du club ».

En d’autres termes, le club rhodanien n’est pas soumis à un encadrement des indemnités de mutations. Matthieu Louis-Jean (directeur technique) a donc le feu vert pour le recrutement cet été. Toutefois, Lyon ne peut pas se permettre de faire des folies sur le marché des transferts, comme du temps de John Texor.

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Il reste sous la surveillance à distance de la DNCG. Plus concrètement, l’Olympique Lyonnais doit s’en tenir strictement à la ligne directrice indiquée dans le dossier présenté devant la Commission de contrôle des club professionnels.

Les supporters des Gones ne doivent donc pas s’attendre à des noms ronflants à Lyon cet été, sauf sous la forme de prêt, comme ce fut le cas d’Endrick du Real Madrid.

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Il faut rappeler que l’OL s’en sort bien, car le club change de propriétaire, dans la foulée de l’examen de sa situation au titre de la saison 2026-2027. Il passe entre les mains de Michele Kang, qui a racheté les parts de John Textor (87,78 % du capital).