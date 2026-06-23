OL : Audience de Michele Kang à la DNCG, Lyon en sursis !

La présidente de l’OL, Michele Kang a été auditionnée à la DNCG, ce mardi comme prévu. Mais le club doit attendre la décision de la LFP.

OL : Michele Kang passe en audience à la DNCG

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La Direction de l’OL, avec à sa tête Michele Kang, a honoré le rendez-vous à la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), ce mardi 23 juin. Elle a présenté le budget du club rhodanien, dans le cadre de l’examen de la situation des clubs au titre de la saison sportive 2026-2027.

Grâce au transfert d’Afonso Moreira au Bayer Leverkusen, qui a rapporté 33,6 millions d’euros bonus inclus, la présidente de Lyon avait de quoi convaincre le gendarme financier de la Ligue de Football Professionnel, au sujet des efforts financiers déjà réalisés et des ventes à venir, en vue de la saison prochaine.

La décision du gendarme financier de la LFP remise à plus tard !

En retour, l’Olympique Lyonnais n’a pas reçu de réponse de la part de la Commission de contrôle des clubs professionnels. Selon les informations d’Olympique-et- Lyonnais, Michele Kang et son équipe dirigeante, ainsi que les supporters, doivent patienter encore. « La procédure prend généralement entre vingt-quatre et quarante-huit heures pour une audition reprise de club », précise le média spécialisé.

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En effet, la présidente des Gones aurait présenté un dossier plus complexe, celui de la reprise en main du club, à la suite de la mise à l’écart de John Textor. De ce fait, la décision de la LFP ne tombera pas ce mardi, mais dans quelques jours.

« L’audition réalisée ce jour n’est plus une audition dite classique, mais bien une « audition de reprise de club ». Cela veut donc dire que le gendarme financier va garder son verdict pour un peu plus tard », justifie la source.

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L’OL doit donc encore patienter avant de lancer son recrutement estival, alors que la reprise des entraînements est fixée au 1er juillet. De plus, l’équipe de Paulo Fonseca sera en lice dès le 4 ou 5 août, pour le 3e tour des préliminaires de la Ligue des champions.