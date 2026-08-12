Mercato OM : Marseille tient déjà le remplaçant de Medina

‎L’OM commence déjà à préparer l’après-Medina et aurait ciblé un défenseur central argentin qui connaît bien le football européen. À 24 ans, Santiago Ramos Mingo présente un profil plus mûr qu’à son premier passage sur le Vieux Continent, avec une expérience désormais solide acquise en Argentine et au Brésil.

‎‎Mercato OM : Un autre défenseur argentin pour remplacer Medina ?

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‎‎L’OM aurait coché le nom de Santiago Ramos Mingo pour compenser le départ de Facundo Medina. D’après SPORT, le défenseur de Bahia pourrait retrouver l’Europe cet été, quelques années après une première expérience passée notamment par le Barça Atlètic.

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Cette fois, le contexte est différent : l’Argentin ne débarquerait plus comme une simple promesse, mais comme un joueur ayant considérablement étoffé son expérience. ‎‎Ramos Mingo, du haut de ses 24 ans, évolue au poste de défenseur central gaucher. Un détail qui compte sur le marché.

Après avoir quitté Boca Juniors pour rejoindre le FC Barcelone en 2020, il avait disputé 36 rencontres avec le Barça Atlètic sans parvenir à s’installer chez les professionnels. Son parcours l’a ensuite conduit en Belgique, puis en Argentine, où il a véritablement lancé sa progression.

‎‎De Bahia à Marseille, le pari prend de l’épaisseur

‎‎Son passage à Defensa y Justicia a constitué un tournant. Régulièrement utilisé, le défenseur a gagné en confiance et en visibilité avant de s’engager définitivement avec le club argentin. En janvier 2025, Bahia a ensuite investi environ cinq millions d’euros pour le recruter, avec un contrat courant jusqu’en 2029. Une preuve que sa cote avait déjà sérieusement grimpé.

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‎‎Au Brésil, Ramos Mingo a confirmé ses progrès. Sa qualité dans la première relance, sa capacité à répondre présent dans les duels et son profil de gaucher ont renforcé son attractivité. L’été dernier déjà, Southampton, l’OL, le PSV Eindhoven et Besiktas avaient manifesté leur intérêt. Mais le joueur avait préféré patienter. Le train européen revient désormais en gare, et Marseille semble vouloir monter dedans.

‎‎Le départ de Medina oblige Marseille à agir

‎‎La piste Ramos Mingo prend surtout du sens dans le contexte marseillais. Facundo Medina a pris la direction du Bayer Leverkusen, ce qui oblige l’Olympique de Marseille à trouver rapidement une solution crédible dans l’axe de sa défense. Recruter un joueur gaucher et expérimenté pourrait donc répondre directement à ce besoin.‎

‎Pour Marseille, l’intérêt est double. Le club pourrait récupérer un défenseur encore jeune, mais déjà aguerri à plusieurs environnements footballistiques. Et contrairement à son premier passage en Europe, Ramos Mingo arriverait avec une vraie expérience du haut niveau sud-américain. De quoi limiter le risque d’un pari trop tendre.‎

‎Le pari Ramos Mingo : coup de génie ou fausse bonne idée ?

‎‎Sur le papier, la piste est séduisante. Ramos Mingo possède le profil technique recherché et semble avoir franchi plusieurs étapes depuis son départ du Barça. Sa capacité à ressortir proprement les ballons peut notamment correspondre aux exigences d’une équipe ambitieuse qui ne veut pas subir. ‎Mais l’OM devra éviter de s’emballer.

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Passer de Bahia à Marseille constitue un changement de dimension, avec une pression autrement plus forte et des objectifs élevés. Avec le départ de Medina, Ramos Mingo pourrait être appelé à endosser rapidement un costume de titulaire. À lui de prouver que son second passage en Europe peut être bien plus éclatant que le premier.