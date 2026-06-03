Mercato : L’OL relance Endrick, les retombées pour le Real

Le passage réussi d’Endrick à l’OL a généré des retombées pour le Real Madrid. Sa valeur marchande est passée du simple au double.

Comment l’OL a relancé la carrière d’Endrick

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Endrick a passé la deuxième moitié de la saison dernière à l’OL. Le Real Madrid l’avait prêté contre un million d’euros d’indemnité, mais sans option d’achat. Ayant retrouvé du temps de jeu à Lyon, il a confirmé son talent en cinq mois.

L’attaquant brésilien a été décisif dans les trois compétitions disputées par les Gones. Soit 5 buts et 7 passes décisives en 16 matchs disputés en Ligue 1, un but inscrit en 2 matchs de Ligue Europa et 2 buts et une passe décisive en 3 matchs en coupe de France.

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Son bilan à l’Olympique Lyonnais est donc de 8 buts et 8 passes décisives en 21 matchs.

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Grâce à ses performances avec le club rhodanien, Endrick a retrouvé la sélection du Brésil en mars dernier. Il est même sélectionné pour la coupe du monde 2026. Retourné à Madrid où il sera réintégré dans l’équipe des Merengues, la saison prochaine, le joueur de 19 ans a désormais un nouveau statut au Real.

L’international Brésilien (16 sélections, 3 buts) a intégré le top 100 des joueurs les mieux cotés dans le monde, avant le Mondial. Il arrive en 35e position dans ce classement. Sa valeur marchande avoisine désormais les 100 millions d’euros, selon le sérieux Observatoire du Football CIES.

Elle est estimée à 95,8 millions d’euros par la source, soit le double de son indemnité de transfert de Palmeiras (au Brésil) à ‘’La Maison Blanche’’ (en Espagne) en juillet 2024.

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En manque de temps de jeu à Madrid, Endrick avait vu sa cote baisser. Avant de débarquer à l’OL, il était valorisé à 25 millions d’euros par Transfermarkt. L’ex-numéro 9 de Lyon vaut maintenant 40 millions d’euros, d’après l’estimation du site spécialisé allemand. Dans tous les cas, sa valeur est en hausse et le club rhodanien en est le catalyseur.