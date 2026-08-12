Mercato PSG : Le Barça pose encore un acte fort pour Ferran Torres

‎Ferran Torres se rapproche toujours un peu plus du PSG, alors que le FC Barcelone vient de poser un nouvel acte dans ce dossier. Convoqué pour la reprise de l’entraînement, l’attaquant espagnol pourrait vivre ses dernières heures sous le maillot blaugrana.

‎‎Mercato PSG : Le Barça rappelle Ferran Torres

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‎‎Ferran Torres doit bien retrouver le centre d’entraînement du FC Barcelone ce mercredi. Selon Sport, le club catalan a convoqué l’international espagnol pour la reprise, avec deux séances programmées au menu. Une rentrée qui pourrait pourtant avoir une saveur particulière puisque l’attaquant de 26 ans est désormais au cœur des discussions entre le Barça et le PSG.

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‎‎Cette convocation ne signifie donc pas forcément que l’aventure catalane va se poursuivre. Les deux clubs ont déjà avancé vers un accord de principe pour le transfert. L’opération devrait tourner autour de 50 millions d’euros fixes, auxquels pourraient s’ajouter 5 millions de bonus. Le dossier entre ainsi dans sa dernière ligne droite.‎

‎Une première offre parisienne recalée, puis le PSG accélère

‎‎Paris n’a pas obtenu gain de cause immédiatement. Une première proposition estimée à 40 millions d’euros aurait été repoussée par le FC Barcelone, qui attendait une indemnité plus proche de celle consentie lors de l’arrivée de Torres en Catalogne, en décembre 2021. Le PSG a finalement revu sa copie et augmenté son effort financier. ‎Cette évolution traduit surtout la détermination du club de la capitale.

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Le Barça, de son côté, semble désormais avoir trouvé une sortie acceptable pour un joueur qui n’a pas souhaité prolonger son contrat malgré les propositions reçues. Ferran Torres considère qu’il n’est pas suffisamment valorisé dans le projet catalan. Une situation qui a ouvert une brèche dans laquelle Paris s’est engouffré.

‎‎Luis Enrique sort le téléphone pour convaincre son ancien protégé

‎‎L’un des arguments les plus puissants du Paris SG porte un nom : Luis Enrique. L’entraîneur parisien connaît parfaitement Ferran Torres pour l’avoir dirigé avec la sélection espagnole. Le technicien aurait directement échangé avec l’attaquant afin de lui présenter son projet et de lui assurer une place importante grâce au principe de rotation instauré à Paris.‎

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‎Le contexte est donc particulièrement favorable au club français. Torres connaît déjà les méthodes de Luis Enrique et pourrait retrouver un entraîneur qui lui a accordé sa confiance lorsque les critiques étaient nombreuses. À Barcelone, son retour à l’entraînement pourrait alors davantage ressembler à un dernier rendez-vous qu’au début d’un nouveau chapitre.

‎‎Le prochain épisode pourrait faire basculer le mercato parisien

‎‎Si l’accord entre les deux clubs se confirme et que Ferran Torres donne son ultime feu vert, le PSG pourrait rapidement officialiser une nouvelle recrue offensive. L’international espagnol apporterait notamment sa polyvalence et son expérience du très haut niveau à une attaque parisienne déjà particulièrement fournie.‎

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‎Le choix parisien est loin d’être anodin. Luis Enrique semble avoir identifié un joueur capable de répondre à plusieurs besoins et, surtout, qu’il connaît déjà parfaitement. Le Barça peut bien convoquer Ferran Torres pour la reprise : si les derniers détails se règlent comme prévu, cette séance pourrait surtout être celle des adieux. Le mercato, lui, n’attend personne.