Mercato OL : Une piste menant vers un avant-centre refermée

L’OL a décidé d’abandonner la piste menant vers un avant-centre international. La demande de son club est jugée trop élevée.

Mercato : Yaremchuk trop cher, l’OL laisse tomber son transfert

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L’OL a démarré la préparation de la nouvelle saison (2026-2027), lundi. Cependant, le club attend un avant-centre en renfort. Le nom de Claudio Braga de Heart of Midlothian FC en Écosse circule entre Rhône et Saône, ces dernières semaines, mais il semble encore loin du club rhodanien. En effet, l’attaquant portugais de 26 ans n’est pas une piste prioritaire pour Matthieu Louis-Jean.

Le temps presse désormais pour l’Olympique Lyonnais, car le club s’est retiré du dossier Roman Yaremchuk. Prêté à Lyon entre février et juin 2026, son contrat était assorti d’une option d’achat fixé à 5 millions d’euros. Pendant la demi-saison, il a plus ou moins satisfait les attentes de Paulo Fonseca. Il a inscrit 4 buts et a délivré 1 passe décisive en 11 matchs disputés en Ligue 1.

Toutefois, l’OL a tenté de renégocier à la baisse l’indemnité de transfert exigée par l’Olympiakos. Mais le club grec est resté inflexible. Sa demande est pourtant jugée excessive par le club rhodanien. L’imposant attaquant (1,93 m) a d’aileurs repris le chemin de l’entrainement avec le club athénien, lundi.

L’Olympique Lyonnais ne veut pas miser 5 M€ sur Roman Yaremchuk

En effet, Roman Yaremchuk est un joueur de 30 ans passés et il est évalué à 3,5 millions d’euros par Transfermarkt. De ce fait, Michele Kang n’est pas encline à investir 5 millions d’euros sur un joueur qui ne pourra pas rapporter de plus-values, car proche de la fin de sa carrière.

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La piste menant vers l’international Ukrainien (69 sélections, 18 buts) étant désormais refermée, l’Olympique Lyonnais va devoir trouver un avant-centre de haut niveau, avant le début des préliminaires de la Ligue des champions, le 4 ou 5 août prochain.