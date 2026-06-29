Mercato OL : Changement de cap, Gerlinger annonce la couleur

L’OL a désormais le feu vert de la DNCG pour lancer son recrutement. Mais le club rhodanien ne fera pas de folies sur le marché, comme prévenu par Michael Gerlinger.

OL : Une nouvelle vision avec Michele Kang

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Le verdict de la DNCG, après audition de la Direction de l’OL, est tombé le 26 juin dernier. La Commission de contrôle des clubs professionnels de la LFP a pris la décision suivante : « Encadrement de la masse salariale au budget de reprise à la suite du changement de contrôle du club ».

Malgré sa lourde dette, le club rhodanien échappe donc à un encadrement des indemnités de transferts (achat). Néanmoins, Lyon ne se lancera pas dans un recrutement onéreux. Compte tenu de la nouvelle orientation et la vision fixées par la nouvelle propriétaire, Michele Kang, la stratégie a changé.

Gerlinger sur la stratégie de recrutement : « Nous n’avons pas prévu de dépenser davantage »

Lors de son passage en conférence de presse, Michael Gerlinger a confirmé le changement de stratégie, concernant notamment le mercato.

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« Avec un budget extrêmement limité, nous avons réussi à lutter pour la troisième et la quatrième places la saison dernière. Nous conserverons les mêmes ambitions avec un budget relativement similaire. L’encadrement de la DNCG ne change pas nos plans, puisque nous n’avions de toute façon pas prévu de dépenser davantage, notamment compte tenu de la situation économique du football français et des droits TV », a-t-il indiqué.

Le directeur général de l’Olympique Lyonnais a dévoilé quelques critères de recrutement. « La priorité ne concerne pas uniquement le sportif. Nous voulons poursuivre une stratégie de recrutement basée sur des joueurs qui ont réellement envie de jouer et de gagner pour l’OL. Nous voulons également continuer à développer notre académie, qui a révélé encore davantage de talents que nous l’espérions. Parallèlement, nous travaillons sur le développement des revenus liés au sponsoring et aux hospitalités », a-t-il indiqué.

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Pour rappel, l’OL a ouvert son mercato par le transfert d’Afonso Moreira au Bayer Leverkusen, contre 33,6 millions d’euros, bonus compris. Il a ensuite enrôlé Kaïl Boudache, arrivé librement de l’OGC Nice. Mohamed Ouédraogo, Mads Bidstrup et Julien Duranville sont attendus à Lyon.