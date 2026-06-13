Mercato OL : Transfert de Yaremchuk, Lyon tient une option

‹div class="hb-ad-inner" style="min-height:280px;">

L’OL aurait trouvé le moyen de convaincre l’Olympiakos pour le transfert définitif de Roman Yaremchuk à Lyon.

Mercato : L’OL pousse pour Yaremchuk, l’Olympiakos inflexible

La suite après cette publicité

L’OL n’a toujours pas recruté de joueur en renfort à deux jours de l’ouverture officielle du mercato d’été. Le club rhodanien travaille sur les dossiers en interne, dont celui de Roman Yaremchuk. Il tente de lever l’option d’achat liée au prêt de l’avant-centre ukrainien, mais se heurte à l’exigence de l’Olympiakos Le Pirée.

Prêté pendant le mercato d’hiver, il a satisfait les attentes du Paulo Fonseca. Il a marqué 5 buts en 14 matchs joués. Le coach des Gones pousse donc pour son transfert définitif. Cependant, le montant de 5 millions d’euros fixés par le club grec est jugé excessif par la Direction de l’Olympique Lyonnais.

Parce que le joueur de 30 ans est valorisé à 3,5 millions d’euros par Transfermarkt. De plus, Lyon a déjà versé une indemnité de 1,5 million d’euros pour le prêt payant de cinq mois, signé début février 2026.

Un échange de joueurs entre Lyon et Olympiakos ?

Pour se donner les moyens de faire réfléchir le club grec, Matthieu Louis-Jean songerait à inclure un joueur lyonnais dans la transaction. Selon les informations de TransferFeed, les deux clubs pourraient s’accorder sur un échange de joueurs, en plus de l’offre revue à la baisse de l’OL.

Lire aussi sur l’OL :

Mercato OL : Pourquoi la grosse vente de Moreira choque à l’OM ?

À voir

Mercato OM : Direction l’Allemagne pour ce crack

Mercato OL : Benfica négocie un gros transfert à Lyon

Concrètement, qui le club rhodanien peut-il proposer ? Ainsley Maitland-Niles (28 ans), par exemple, est dans sa dernière année de contrat à Lyon. Mais rien n’indique qu’il serait emballé par l’idée de rejoindre le championnat grec, alors qu’il a encore la possibilité de jouer dans l’un des cind grands championnats.