Mercato OL :Un flop présent à la reprise, mais sur le départ

Un joueur prêté par l’OL, la saison dernière, est revenue à Lyon. Il était présent à la rentrée ce lundi. Cependant, son avenir est incertain à Lyon.

OL : Akouokou de retour à Lyon, un départ définitif se profile pour lui

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L’Olympique Lyonnais a repris le chemin du Groupama OL Training Center (GOLTC), ce lundi, à l’occasion de la reprise. Les Gones ont entamé la préparation estivale par des tests physiques. Selon Le Progrès, Paul Akouokou était parmi les joueurs présents ce premier jours de rentrée. Prêté au Real Saragosse la saison écoulée, il retrouve le groupe lyonnais.

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Cependant, l’avenir du milieu défensif ne devrait pas s’écrire dans un autre club. A un an de la fin de son contrat à l’Olympique Lyonnais, il est sur le départ. Indésirable à Lyon, la saison dernière, Paul Akouokou n’entre toujours pas dans les plans de Paulo Fonseca, après sa saison ratée en Espagne. En effet, il n’a joué que 11 matchs en Liga 2 (deuxième division espagnole), toute la saison dernière.

Mercato : La valeur de Paul Akouokou en chute libre

Recruté au Real Betis à 3 M€ en septembre 2023, l’international Ivoirien (4 sélections) n’a pas réussi à s’imposer dans l’équipe de l’OL. En trois ans de contrat à Lyon, il n’a joué que 14 matchs, soit 10 en Ligue 1, trois en Ligue Europa et un en coupe de France.

En raison de son faible temps de jeu, le joueur de 28 ans est en chute libre sur le marché des transferts. Il est valorisé désormais à seulement 400 000 € par Transfermarkt.

La recrue Boudache présente, Tagliafico, Niakhaté et Nuamah au Mondial

Par ailleurs, deux autres joueurs revenus de prêt étaient également présents, ce premier jour de classe, d’après le quotidien régional : Enzo Molebe (Montpellier HSC) et Alejandro Gomes Rodríguez (FC Annecy). Tout comme la première recrue estivale de l’Olympique Lyonnais, Kaïl Boudache, arrivée librement de l’OGC Nice.

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Il faut noter que Nicolas Tagliafico, Moussa Niakhaté et Ernest Nuamah sont la Coupe du monde 2026, respectivement avec l’Argentine, le Sénégal et le Ghana. Pavel Sulc y était avec la République Tchèque, mais il est éliminé dès la phase de poule. Il bénéficie cependant de quelques semaines de vacances avant son retour à Lyon.

La liste des joueurs présents ce lundi au GOLTC :

Gardiens : Greif, Descamps, Diarra, Bengui

Défenseurs : Abner, Kamara, Kango, Kluivert, Maitland-Niles, Mata, Otobo

Milieux : Akouokou, De Carvalho, Diawara, Hamdani, Mangala, Merah, Morton, Nartey, Tessmann, Tolisso

Attaquants : Boudache, Fofana, Gomes Rodriguez, Himbert, Molebe