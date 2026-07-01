ASSE :Pourquoi Cathro a quitté la Liga Portugal pour la L2 ?

Ian Cathro, nouvel entraîneur de l’ASSE, a justifié son choix fort. Celui de quitter Estoril dans l’élite portugaise au profit d’un club de Ligue 2 !

ASSE : Ian Cathro tourne le dos à l’élite au Portugal pour la Ligue 2

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Le nouvel entraîneur de l’ASSE est arrivé du GD Estoril Praia, en première division portugaise (Liga Portugal). Il a passé deux saisons plus ou moins réussies à la tête du club du District de Lisbonne et il était encore sous contrat. Mais Ian Cathro a accepté de rejoindre le club stéphanois en Ligue 2, en quittant l’élite portugaise.

Kilmer Sports Ventures a même versé une indemnité d’un demi-million d’euros pour le débaucher. Le coach de 40 ans s’est engagé avec l’AS Saint-Etienne pour deux ans, soit jusqu’en juin 2028. Sa mission est de faire remonter les Verts en Ligue 1. Lors de sa présentation officielle, mardi, il a justifié son choix fort.

Cathro : « J’ai choisi à la fois les dirigeants et l’AS Saint-Etienne »

Il avoue que les échanges directs avec les dirigeants du groupe canadien ont été déterminants. « Il y a plusieurs raisons qui ont motivé ma décision, mais j’ai envie de repenser à une phrase qu’avait prononcée un célèbre entraîneur écossais. Il disait qu’il ne fallait pas choisir un club, mais plutôt choisir son propriétaire, puis prendre sa décision », a répondu d’emblée le technicien écossais.

Il a évoqué ensuite sa rencontre décisive avec le Directeur des opérations à l’ASSE : « J’ai fait la connaissance de Huss Fahmy et des autres membres de la direction qui portent ce projet. J’ai appris à connaître le club, j’en ai beaucoup appris à son sujet et, aujourd’hui, je suis heureux de pouvoir choisir les deux : à la fois les dirigeants et le club ».

Le nouveau coach rêve d’un coup de foudre avec le peuple vert

Ian Cathro n’a pas manqué de laisser un message fort aux supporters stéphanois, qui sont impatients de le voir sur le terrain pendant la préparation et sur le banc en championnat. « Je suis très enthousiaste à l’idée de pouvoir les rencontrer. J’espère que ce sera un coup de foudre entre eux et nous (lui et son staff). J’ai vraiment hâte de faire leur connaissance », a-t-il glissé à l’endroit du peuple vert.

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L’Ecossais devra attendre avant de rencontrer le peuple vert, car le début de la préparation estivale est prévu à huis clos au Centre Sportif Robert-Herbin, jusqu’à nouvel ordre.