Mercato OM : Lorenzi confirme une triste réalité à Marseille

À quelques jours de la nouvelle saison 2026-2026 en Ligue 1, l’OM n’a toujours pas annoncé la moindre recrue pour l’équipe première de Bruno Genesio. Une situation évoquée par le directeur sportif Gregory Lorenzi.

Mercato : L’OM contraint de vendre avant de recruter

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Gregory Lorenzi confirme que l’OM doit encore vendre avant de recruter. Une situation qui met à mal la préparation estivale de l’entraîneur Bruno Genesio. Les noms des joueurs ciblés se multiplient pour l’Olympique de Marseille, mais le dégraissage reste difficile à concrétiser.

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Le nouveau directeur sportif marseillais se trouve donc bloquer et incapable encore de transformer les négociations engagées en signatures. Interrogé avant la défaite face à l’Atlético Madrid (1-2), vendredi soir, le successeur de Mehdi Benatia a avoué qu’il fallait « vendre avant de pouvoir enregistrer l’arrivée de nouveaux joueurs ».

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Autrement dit, les départs de Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang et Geronimo Rulli ne suffisent pas à équilibrer les comptes du club afin de permettre l’enregistrement de la première recrue estivale. À deux semaines de la fermeture du mercato, la direction sportive cherche toujours des portes de sortie pour de gros salaires comme Leonardo Balerdi, Geoffroy Kondogbia, Pierre-Emile Hojbjerg, Amine Harit et Neal Maupay.

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L’Olympique de Marseille doit rapidement trouver des acheteurs, obtenir des indemnités satisfaisantes et réduire considérablement la masse salariale pour respecter les engagements pris auprès des instances financières. L’OM pourra ensuite accélérer dès qu’un départ remplira les conditions financières attendues.

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Bruno Genesio pourrait donc commencer le championnat face au RC Strasbourg avec un groupe provisoire.