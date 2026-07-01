Mercato ASSE : Un club de Ligue 1 débarque pour ce milieu

Ça se bouscule pour l’avenir d’Aïmen Moueffek à l’ASSE. Un club de Ligue 1 bouge les lignes pour s’attacher ses services pendant ce mercato estival.

Mercato ASSE : Le Havre lorgne Aïmen Moueffek

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Ça chauffe dans le Forez cet été. Incapable de retrouver l’élite au terme de la saison 2025-2026, l’ASSE doit alléger son effectif tout en remplissant ses caisses. Les départs attendus de Lucas Stassin et de Zuriko Davitashvili devraient rapporter plusieurs millions d’euros.

Mais ces deux joueurs ne sont pas les seuls susceptibles de quitter Geoffroy-Guichard. Aïmen Moueffek figure lui aussi parmi les éléments les plus convoités. Formé à Saint-Étienne, le milieu de terrain reste lié aux Verts jusqu’en 2028, un contrat qui lui confère une belle valeur marchande. Si le club aimerait le conserver, un transfert permettrait de générer une rentrée financière appréciable.

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À 25 ans, le natif de Vienne pourrait également être tenté par un nouveau défi. Après 155 apparitions sous le maillot stéphanois, dont 55 en Ligue 1, le Marocain n’a sans doute pas envie d’enchaîner une nouvelle saison en deuxième division.

Selon les informations de La Voix du Nord et de La Tribune Stéphanoise, Le Havre s’est invité dans ce dossier. Quatorzième de Ligue 1 la saison passée, le club normand souhaite renforcer son entrejeu et voit en Aïmen Moueffek un profil capable d’apporter de la qualité.

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Reste un obstacle important. Kilmer Sports Ventures réclamerait environ 2 millions d’euros pour céder l’ancien international marocain Espoirs. Une somme que les dirigeants havrais ne seraient pas encore en mesure de débourser. Les prochaines semaines diront si le HAC parvient à trouver une solution pour convaincre l’ASSE de lâcher son milieu de terrain.