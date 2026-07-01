Mercato ASSE : Cinq départs actés, des renforts attendus

L’ASSE a démarré la présaison à huis clos, ce mercredi, mais sans cinq joueurs de son équipe de la saison dernière. Ils ont quitté le club.

Mercato : Maubleu, Tardieu et Appiah sont partis de l’ASSE

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L’ASSE a repris le chemin du Centre Sportif Robert-Herbin, ce mercredi 1er juillet, comme prévu. C’est le début de la préparation estivale avec le nouvel entraîneur Ian Cathro, présenté officiellement, mardi.

Le club a indiqué que les séances d’entrainement seront à huis clos jusqu’à nouvel ordre, en raison des travaux de rénovation à L’Etrat. En attendant les photos officielles de la première séance, des départs enregistrés dans l’effectif stéphanois se confirment.

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En plus de Brice Maubleu, qui est parti et s’est engagé officiellement avec Pau FC, Dennis Appiah et Florian Tardieu ont aussi quitté l’AS Saint-Etienne. Leur contrat a pris fin officiellement le 30 juin et ils sont libres. Le dernier est pressenti au Montpellier HSC, toujours en Ligue 2.

Kanté et Soumahoro ont aussi quitté Saint-Etienne

Prêtés chez les Verts en février 2026, pour une demi-saison, mais avec une option d’achat, Abdoulaye Kanté et Aboubaka Soumahoro ont également rejoint leur club respectif : Middlesbrough en Championship et Hambourg SV en Bundesliga.

Contrairement au premier qui s’est imposé dans l’entrejeu des Verts, le deuxième n’a pas joué la moindre minute. Il a été victime de la forte concurrence en défense centrale. En revanche, Kilmer Sports Ventures n’a pas refermé le dossier Abdoulaye Kanté. Son transfert définitif, était conditionné par la montée de l’ASSE en Ligue 1.

Le retour d’Abdoulaye Kanté reste possible

Cependant, le dossier du milieu défensif de 21 ans reste ouvert, malgré le maintien des Stéphanois en Ligue 2. L’idée de lever l’option d’achat, estimée à 3 M€, est toujours à l’étude dans les bureaux des décideurs du club.

L’International Espoirs Ivoirien (4 sélections) pourrait donc revenir à Saint-Etienne, si son profil est validé par Ian Cathro. Pour rappel, il avait été titulaire à 15 reprises en 16 matchs dipsutés en Ligue 2 et play-off confondus.

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La cellule de recrutement des Verts est actuellement très active pour combler les places libérées par ces départs. En défense, Sohaib Naïr arrive de Guingamp en renfort.