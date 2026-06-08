Mercato ASSE : Ian Cathro, nouvel entraîneur (Officiel)

C’est maintenant officiel ! Ian Cathro est le nouvel entraîneur de l’ASSE. Il succède à Philippe Montanier, dont le contrat n’a pas été renouvelé.

Mercato : Ian Cathro nommé entraîneur de l’ASSE

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L’ASSE n’a pas perdu de temps pour annoncer la signature officielle de son nouvel entraîneur. Ian Cathro (39 ans) s’est engagé pour deux saisons, jusqu’en juin 2028. Il est en provenance du GD Estoril Praia, où il officiait depuis 2024. « L’AS Saint-Étienne et Ian Cathro sont heureux d’officialiser leur accord », a écrit le club stéphanois dans son communiqué.

Kilmer Sports Ventures précise l’objectif fixé à au nouveau coach : « Ian Cathro mettra au service de l’équipe son expérience internationale, sa forte culture du développement des joueurs et son exigence dans le travail quotidien, avec l’objectif de contribuer à construire une identité de jeu claire, ambitieuse et conforme aux attentes de l’ASSE ».

Le successeur de Philippe Montanier dirigera sa première séance d’entraînement, le 1er juillet lors de la reprise du groupe professionnel. Il sera présenté en conférence de presse à cette occasion.

✍️ Ian Cathro est officiellement nommé entraîneur de l’équipe professionnelle masculine de l’AS Saint-Étienne !



💚 Bienvenue coach !



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Ian Cathro : « L’AS Saint-Étienne est un club à part »

Dans sa première réaction, Ian Cathro a décalré : « Je sais que l’AS Saint-Étienne est un club à part, avec une attente très forte et une responsabilité particulière envers ses supporters. Ce qui m’attire ici, c’est la possibilité de construire quelque chose de clair : une équipe qui sait ce qu’elle veut faire, qui travaille avec intensité, qui aide les joueurs à progresser et qui avance avec courage. Il y a beaucoup d’énergie autour de ce club. Notre rôle sera de la transformer en travail, en exigence et en progrès sur le terrain ».

Gazidis : « Cathro arrive avec une expérience très riche »

Ivan Gazidis, président de l’ASSE, a justifié le choix de la direction stéphanoise sur le technicien écossais : « Ian s’est construit un parcours singulier. Il n’arrive pas avec une trajectoire conventionnelle, mais avec une expérience très riche de l’entraînement, du développement des joueurs et de plusieurs cultures footballistiques.

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Nous avons été particulièrement impressionnés par sa capacité à donner une direction claire à une équipe, à faire progresser les joueurs et à créer un environnement de travail exigeant. À Estoril, il a montré qu’il pouvait faire avancer un club avec méthode, identité et stabilité. C’est précisément ce que nous voulons installer à l’AS Saint-Étienne. »