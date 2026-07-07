Mercato : L’ASSE renforce sa relation avec un partenaire clé

Liés pour deux années encore, l’ASSE et Kelyps Intérim ont renforcé leur partenariat. Il ne s’agit pas d’une extension de leur contrat, mais plutôt d’une visibilité renforcée du groupe ligérien.

L’ASSE offre plus de visibilité à Kelyps Intérim sur son maillot

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Kelyps Intérim est partenaire de l’ASSE depuis 2022. Leur contrat court jusqu’au 30 juin 2028. Néanmoins, le club et le spécialiste du recrutement par intérim, CDD et CDI, ont fait évoluer leur relation, en la renforçant. Lors de la saison 2026-2027, Kelyps Intérim sera plus visible sur le maillot des équipes masculines et féminines stéphanoises.

Plus précisément, il s’affichera sur la face avant des maillots pré-game domicile et extérieur, ainsi que sur la manche des Verts et le bas du dos des Vertes.

« L’AS Saint-Étienne et le Groupe Kelyps franchissent une nouvelle étape pour la saison 2026/2027 avec une ambition commune : valoriser un ancrage territorial fort et faire rayonner des valeurs partagées de proximité, de collectif et de performance. […]. Cette dynamique se concrétise par une visibilité renforcée aux côtés des équipes masculines et féminines de l’ASSE », a communiqué le club de Ligue 2.

Gazidis se réjouit de l’évolution de l’histoire entre le Groupe Kelyps et Saint-Etienne

Président de l’ASSE, Ivan Gazidis se réjouit de la bonne relation avec le partenaire. « Nous sommes très fiers de continuer à écrire l’histoire que l’on a débutée avec le Groupe Kelyps. […]. Nous sommes surtout très heureux de voir notre partenaire permettre à des centaines de personnes de travailler à Geoffroy-Guichard, […]. Par son rôle, le groupe Kelyps est un acteur économique et social important pour le territoire, avec lequel nous sommes ravis de nous associer », a-t-il déclaré.

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Le Groupe Kelyps n’est pas en reste. Il est aussi heureux d’être plus visible sur l’équipement des deux équipes stéphanoises.

« Toute l’équipe du Groupe Kelyps est fière et enthousiaste de franchir cette nouvelle étape avec l’ASSE. Dans le cadre de notre partenariat pluriannuel, nous avons choisi d’aller plus loin. […].Être présent sur les maillots pré-game des équipes masculines et féminines, c’est prendre part à ce moment si particulier de la préparation d’avant-match.

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Nous sommes également très heureux de poursuivre notre présence sur le maillot principal à travers la manche, symbole d’un partenariat qui grandit et s’inscrit dans la durée aux côtés de l’ASSE et de ses supporters », ont réagi Alexandra Bonnassieux et Antoine Barthélémy, fondateurs et dirigeants du Groupe Kelyps.