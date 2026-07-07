Mercato PSG : Mauvaise nouvelle pour Bradley Barcola !

Anfield l’attendait pour l’introniser comme l’héritier de Mohamed Salah. Mais Bradley Barcola pourrait finalement tirer une croix sur Liverpool en cas de départ du PSG à l’issue de ce mercato estival. Explications.

Mercato PSG : Liverpool lâche Bradley Barcola

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À la recherche d’un ailier de classe mondiale pour remplacer Mohamed Salah, dont le départ a déjà été annoncé cet été, Liverpool avait fait de Bradley Barcola une de ses priorités. Durant plusieurs semaines, le club anglais a tenté de faire plier un PSG qui ne semblait pas trop chaud à l’idée de laisser partir son milieu offensif de 23 ans.

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Face à l’insistance des Reds, les dirigeants parisiens ont fixé un prix de 135 millions d’euros pour envisager un éventuel transfert de Bradley Barcola. Aux dernières nouvelles, ces exigences du Paris Saint-Germain semblent avoir eu raison de Liverpool qui aurait désormais une nouvelle priorité pour remplacer Mohamed Salah.

Crysencio Summerville plutôt que Barcola ?

En effet, selon les informations relayées ce mardi par Caughtoffside, le board de Liverpool pourrait finalement abandonner la piste menant à Bradley Barcola dans sa quête d’un nouvel ailier capable de combler le vide laissé par Mohamed Salah.

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Le club de la Mersey aurait entrepris des démarches sérieuses pour Crysencio Summerville, beaucoup moins cher que l’attaquant du Paris SG. Face à la complexité du dossier Barcola, les pensionnaires d’Anfied considèreraient désormais l’ailier néerlandais comme une alternative plus réaliste pour renforcer leur secteur offensif cet été.

Le dossier Barcola reste donc à surveiller, mais Liverpool pourrait privilégier une opération plus simple et moins coûteuse. Pour le Paris Saint-Germain, cette piste anglaise pourrait donc être une bonne nouvelle. Le double champion d’Europe n’a aucune envie de perdre Barcola, considéré comme un joueur important du projet.

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Si Liverpool se tourne sérieusement vers Summerville, la pression pourrait légèrement retomber autour de l’ancien joueur de l’OL.