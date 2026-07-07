Mercato : 50M€, accord PSG-Monaco pour Maghnes Akliouche ?

Après une première offre refusée par l’AS Monaco, le PSG pourrait faire un effort supplémentaire pour boucler le transfert de Maghnes Akliouche contre un chèque de 50 millions d’euros lors de ce mercato estival. Explications.

Mercato : L’AS Monaco refuse deux offres du PSG pour Akliouche

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Même s’il est ouvert au départ de Maghnes Akliouche, l’AS Monaco ne compte pas pour autant brader son milieu offensif de 24 ans. D’après les informations du journal L’Équipe, les dirigeants du club de la Principauté ont déjà repoussé deux offres du Paris SG, dont la dernière cumulait à 35 millions d’euros.

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Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Maghnes Akliouche a pris la décision de quitter l’ASM afin de passer un cap dans sa carrière. Annoncé un peu partout en Europe, l’international français a déjà donné son accord à Luis Enrique pour un transfert au PSG cet été.

Lundi, Fabrice Hawkins et d’autres sources ont annoncé que le joueur et le double champion d’Europe se sont mis d’accord sur la base d’un bail de cinq ans, soit jusqu’en 2031. Les deux clubs discutent désormais sur le montant de l’indemnité de l’opération.

Si Thiago Scuro attendait initialement entre 70 et 80 millions d’euros, la direction de l’AS Monaco est prête à revoir à la baisse ses exigences pour Akliouche. Pour autant, les décideurs monégasques n’ont pas du tout prévu de brader leur numéro 11.

L’AS Monaco attend 15M€ de plus de la part du Paris SG

Après L’Équipe, le quotidien Le Parisien confirme l’avancée des négociations pour le transfert de Maghnes Akliouche. D’accord pour conclure le deal avec le Paris Saint-Germain, l’AS Monaco exige de Nasser Al-Khelaïfi un effort supplémentaire de 15 millions d’euros pour porter l’offre parisienne à 50 millions d’euros.

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Le journaliste Flavien Trésarrieu assure que Luis Campos et Thiago Scuro devraient se revoir dans les prochains jours et que le conseiller sportif du PSG devrait rehausser son offre pour se rapprocher des exigences de Monaco. Le dossier Akliouche pourrait donc connaître son dénouement cette semaine.

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