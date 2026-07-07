Mercato Stade Rennais : Pluie de départs confirmée à Rennes  

Le coach du Stade Rennais, Franck Haise prépare un grand ménage pendant ce mercato estival. Le profil de sa prochaine cible commence à circuler.

Mercato Stade Rennais : Haise pousse trois joueurs vers la sortie

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Le Stade Rennais accélère son mercato estival. Pour bâtir son équipe, Franck Haise veut dégraisser la défense avant de foncer sur les ailes. L’insider Jonathan révèle d’ailleurs sur X que trois départs de poids se précisent déjà en coulisses.

Alidu Seidu, Lilian Brassier et Rouault sont poussés vers la sortie. Cette confidence confirme les plans des dirigeants du Stade Rennais. Le club restructure l’arrière-garde. L’entraîneur souhaite remodeler sa rotation défensive, ce qui pousse ces trois éléments vers la porte de sortie.

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En parallèle, les recruteurs cherchent de l’aide en attaque. Les dirigeants bretons ont d’abord exploré la piste d’un joueur de couloir droit après la signature d’Eliezer Mayenda. Changement de cap, Franck Haise exige désormais un ailier gauche.

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Le profil recherché a d’ailleurs fuité. L’insider précise que le technicien rennais veut de la vitesse. Il cherche de la percussion pour imposer ses principes de jeu sur les côtés. Le chantier s’annonce immense en Bretagne, et le public n’est pas au bout de ses surprises.