Mercato : Antoine Kombouaré remercié et remplacé au Paris FC

Le Paris FC a indiqué en fin de matinée se séparer d’Antoine Kombouaré, malgré un maintien largement acquis. Dans la foulée, le club a annoncé son successeur. Ancien de coach de Ligue 1 après son passage sur le banc de Strasbourg, Liam Rosenior s’est engagé deux ans avec le PFC.

Mercato Paris FC : Rosenior n’aura pas tardé à retrouver un nouveau challenge

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L’heure de la reprise a sonné pour la plupart des clubs de Ligue 1, en même temps que l’heure d’officialiser les nouveaux coachs pour la saison 2026/2027. Aujourd’hui, c’est le Paris FC qui a annoncé son nouvel entraîneur en la personne de Liam Rosenior. Il succédera à Antoine Kombouaré, la direction parisienne n’ayant pas souhaiter continuer avec l’ancien technicien nantais. L’Anglais a signé un contrat de deux ans qui le lie avec le club jusqu’en 2028.

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Limogé de Chelsea en cours de saison dernière suite à un bilan pitoyable de sept défaites consécutives, Rosenior n’aura pas tardé à retrouver un banc. Un nouveau challenge qui s’annonce d’ores et déjà excitant avec la formation parisienne remplie de talent et d’ambitions depuis le rachat du club par la famille Arnault.

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Déjà présenté sur les réseaux sociaux du PFC, l’ex-coach du RC Strasbourg a pu faire connaissance avec sa direction ainsi qu’avec son nouvel antre : le stade Jean-Bouin. Liam Rosenior a même livré ses premiers mots à travers une vidéo du club sur X. Dans celle-ci, il déclare : « C’est un projet fantastique […] J’ai hâte de rencontrer les fans et de découvrir l’atmosphère du stade. »

"𝐂'𝐞𝐬𝐭 𝐮𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐭 𝐟𝐚𝐧𝐭𝐚𝐬𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞"🎙️



Liam Rosenior a livré ses premiers mots en tant qu'entraîneur principal du Paris FC. 🆕 pic.twitter.com/6qpOjflKfg — Paris FC (@ParisFC) July 7, 2026

Une forme d’injustice pour Kombouaré ?

Avant de finaliser la venue de Liam Rosenior, le Paris FC a pris le soin d’expliquer la situation à Antoine Kombouaré et leur décision de ne pas poursuivre l’aventure ensemble. Un choix qui peut être perçu comme une forme d’injustice pour celui que l’on surnomme « Casque d’or ». Le Kanak a permis au club francilien de se maintenir en Ligue 1 en le sortant de la zone rouge avant de terminer la saison à une honorable 11e place en l’espace de quatre mois.

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Simplement remercié sur X avec un post lui souhaitant une « bonne continuation pour la suite de sa carrière », les réactions ne se sont pas faites attendre dans l’espace commentaire. Un des fans du club juge : « PFC… vous êtes aussi ingrat que méprisant avec AK. Il a fait un travail de fond énorme et efficace, il a insufflé un excellent état d’esprit au sein des joueurs… et vous le sortez comme un malpropre avec juste un « merci » pour le remplacer par un mec qui n’a jamais rien prouvé. »

Un mercato estival jusque-là plutôt discret

Maintenant que le dossier du futur entraîneur est clos, Liam Rosenior et son nouveau club vont pouvoir se pencher sur le mercato. Plutôt discret jusque-là, pour ne pas dire invisible, le Paris FC n’a enregistré qu’une seule arrivée. Il s’agit d’Andria Kvirikadze, un jeune milieu de terrain géorgien âgé de 18 ans. Mohamed Dao, lui, est passé de l’équipe réserve à l’équipe A en signant son premier contrat professionnel à 19 ans jusqu’en 2029.

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Pour ce qui est des départs, il n’y a rien à signaler. Pour vous dire, l’équipe féminine du PFC se montre plus emballante que celle masculine pendant cette période de recrutement. Au niveau des rumeurs, un « wonderkid » belge du nom de Mory Kera intéresse le club. Deux autres équipes de Ligue 1 sont sur le coup, à savoir l’AS Monaco et le LOSC. L’arrivée de Liam Rosenior à Jean-Bouin devrait ainsi brusquer les choses pour le mercato parisien.